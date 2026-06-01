El hatchback Kia EV4 es más barato que el modelo EV3 gracias a una subvención estatal

Tras una actualización de la subvención para vehículos eléctricos (ECG) del gobierno del Reino Unido, el hatchback Kia EV4 ahora se vende a un precio menor que el modelo más pequeño, el EV3. Anteriormente elegible para un descuento de 1.500 £, el modelo ahora califica para la subvención de nivel superior de 3.750 £. Como resultado, el precio inicial del acabado Kia EV4 Air ha bajado a 30.995 £. Así lo informa Autocar.co.uk .

Técnicamente, el Kia EV4 ofrece 201 CV y una autonomía de 439 kilómetros (273 millas) con una sola carga. Curiosamente, es 560 £ más barato que el modelo EV3, que es más pequeño. Aunque ambos vehículos utilizan la misma batería y motores, la diferencia de precio sigue estando ligada a la logística y al lugar de fabricación.

La razón principal de esta diferencia de precio es dónde se ensamblan los coches. El Kia EV4 se produce en Eslovaquia, mientras que el EV3 se importa de Corea del Sur. La subvención británica también tiene en cuenta la huella de carbono de la cadena de suministro del vehículo, por lo que el EV3, enviado desde Asia, solo califica para el descuento menor de 1.500 £. La versión fastback del Kia EV4 también está excluida por completo de la subvención debido a que se fabrica en Corea del Sur y tiene un precio más elevado.

La nueva política de precios permite al Kia EV4 competir en igualdad de condiciones con sus principales rivales, como el Mini Countryman E, el Citroën ë-C5 Aircross y el Renault Scenic E-Tech. Además, se espera que el modelo más pequeño, el Kia EV2, que se ensamblará en Eslovaquia, califique pronto para la subvención completa, lo que podría reducir su precio a 24.245 £.