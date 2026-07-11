La población de Afganistán ha sido anunciada oficialmente

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La población de Afganistán ha sido anunciada oficialmente

Con motivo del Día Mundial de la Población, la Oficina Nacional de Estadística e Información (NSIA) de Afganistán publicó las cifras demográficas actualizadas del país.

Según datos oficiales, la población de Afganistán ha alcanzado los 37,2 millones de habitantes. Esto supone un aumento de 800.000 personas, o un 2,2 %, respecto a los 36,4 millones del año anterior. La población se compone de un 51 % de hombres y un 49 % de mujeres.

Según el informe, la mayor parte de la población vive en zonas rurales. Un total del 70 % de la población, es decir, unos 26 millones de personas, reside en aldeas. La población urbana asciende a 9,8 millones (26 %), mientras que cerca de 1,5 millones de ciudadanos (4 %) llevan un estilo de vida nómada.

Por regiones, Kabul sigue siendo la provincia más poblada. La capital alberga a 6,4 millones de personas. Le sigue la provincia de Herat, donde residen 2,4 millones de habitantes.

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