Un tiburón raro que puede vivir hasta 500 años fue hallado en la costa de Irlanda

Un hallazgo inusual sorprendió a los transeúntes en la costa de Irlanda. En el litoral del país, se encontró el cadáver de una de las criaturas más longevas del mundo, un antiguo tiburón de Groenlandia. Los expertosseñalan que este gran depredador marino tiene la capacidad de vivir hasta 500 años, y es la primera vez en la historia del país que un ejemplar de esta especie aparece en las costas irlandesas.

Se informó que Hammad Chaudri y James Winters O'Donnell se toparon con el cadáver de una gigantesca criatura marina mientras caminaban por la playa de Finnisklin (condado de Sligo). Según Jam Press, al principio pensaron que era un tiburón común. Más tarde, el hallazgo fue reportado a la organización Irish Whale & Dolphin Group .

Tras el análisis de los expertos, se confirmó que el cuerpo pertenecía efectivamente a un tiburón de Groenlandia. Calificaron el suceso como «un evento de varamiento muy raro y científicamente fascinante». Posteriormente, el espécimen fue trasladado al Museo de Historia Natural para un análisis más profundo.

Según los científicos, este tiburón tenía aproximadamente 150 años . Los expertos estiman, por sus características sexuales bien desarrolladas, que el animal era casi adulto antes de quedar varado. Sin embargo, esta edad se considera relativamente «joven» para la especie, ya que los tiburones de Groenlandia pueden vivir varios siglos.

Irish Whale & Dolphin Group declaró:

«El tiburón de Groenlandia es el vertebrado más longevo del mundo. Su esperanza de vida abarca varios siglos. El ejemplar más viejo registrado científicamente vivió más de medio milenio».

El tiburón de Groenlandia es considerado uno de los tiburones más grandes del mundo. Su longitud puede superar los 20 pies (6 metros) . Esto equivale casi a la longitud de un camión grande.

Los expertos destacan que, aunque es un hecho lamentable, el ejemplar varado permite a los científicos recopilar más información sobre esta misteriosa criatura marina. Esto se debe a que los tiburones de Groenlandia suelen vivir en las aguas heladas del Ártico y el Atlántico Norte, a 7 000 pies (casi 2 100 metros) de profundidad. Por ello, es muy difícil observarlos en su entorno natural.

Esta especie se distingue por su estructura corporal pesada y robusta, cabeza corta y redondeada, y ojos pequeños. Florida Museum , el tiburón de Groenlandia caza diversos peces, incluyendo truchas, peces lobo, tiburones pequeños y, a veces, focas y marsopas.

A pesar de esto, los especialistas aseguran que este tiburón no representa un peligro para los humanos. La razón principal es que su hábitat se encuentra en aguas demasiado frías para que las personas puedan nadar.

Asimismo, los expertos señalan que la carne del tiburón de Groenlandia es tóxica cuando está fresca, pero que puede consumirse tras ser fermentada bajo tierra con un método especial y luego secada.

Se espera que este hallazgo único se convierta en una fuente científica importante. Este caso podría servir para estudiar más a fondo el estilo de vida y la biología del tiburón de Groenlandia, uno de los vertebrados más longevos del mundo.