La promesa sensacional de Ronaldo: «Si ganamos, regalo un Rolls-Royce»

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La promesa sensacional de Ronaldo: «Si ganamos, regalo un Rolls-Royce»

El capitán de la selección nacional de Portugal Cristiano Ronaldo hizo una promesa inesperada para motivar a sus compañeros antes de un encuentro crucial. Afirmó que si Portugal derrota a España en el partido de hoy y logra el pase a la final, le regalará personalmente a cada jugador del equipo un automóvil «Rolls-Royce» como obsequio.

Esta noticia se difundió rápidamente en las redes sociales, generando un gran interés entre los aficionados al fútbol. Se destaca que esta generosa promesa de Ronaldo tiene como objetivo inspirar al equipo y aumentar la motivación antes del partido decisivo.

El partido entre Portugal y España es esperado con gran entusiasmo por los amantes del fútbol. Ahora, toda la atención está puesta en el resultado en el campo; la pregunta sobre si Ronaldo cumplirá su promesa si Portugal gana y llega a la final se ha convertido en uno de los temas principales del día.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editor
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