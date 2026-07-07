Problema serio para Inglaterra: Bellingham y Rice podrían perderse la semifinal

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Problema serio para Inglaterra: Bellingham y Rice podrían perderse la semifinal

La selección de Inglaterra se prepara para un duelo crucial de cuartos de final de la Copa Mundial 2026 contra Noruega. Sin embargo, para el seleccionador Thomas Tuchel, los problemas disciplinarios se han convertido en un serio dolor de cabeza. A pesar del buen ambiente tras la victoria sobre México, varios pilares del equipo, incluidos Jude Bellingham y Declan Rice, están en riesgo de perderse la siguiente fase. Así lo informa Goal.com .

El formato ampliado de la FIFA de 48 equipos establece que las tarjetas amarillas se anulan tras ciertas etapas. Las tarjetas se borraron tras la fase de grupos, pero las recibidas en dieciseisavos y octavos de final solo se limpian después de los cuartos de final. Esto obliga a extremar la precaución en el partido contra Noruega.

Líderes en riesgo

La estrella del Real Madrid, Jude Bellingham, recibió una tarjeta amarilla contra la RD Congo. Si es amonestado nuevamente en el partido de Miami, se perderá una hipotética semifinal. Una situación similar vive Declan Rice; se puso en peligro al recibir una tarjeta amarilla en los primeros minutos del partido contra México.

La situación en la línea defensiva también es complicada. Marc Guehi y Nico O’Reilly, del Manchester City, también tienen una amonestación. Para Thomas Tuchel, esto dificulta la rotación en el centro de la defensa, ya que cualquier error podría debilitar al equipo antes de la semifinal. Según Goal.com, el cuerpo técnico pide a los jugadores la máxima precaución en el campo.

Bajas y lesiones inesperadas

Inglaterra no solo enfrenta el riesgo de las tarjetas. El defensa Jarell Quansah no podrá jugar contra Noruega debido a la tarjeta roja recibida ante México, lo que obligará a realizar cambios en la defensa.

Otra baja ocurrió de forma inesperada. El experimentado Jordan Henderson sufrió una lesión grave en la muñeca debido a un accidente durante la celebración de la victoria sobre México. El centrocampista del Brentford está bajo supervisión médica y no ha viajado a la concentración en Kansas City. Su participación en los cuartos de final se considera casi imposible.

Para Inglaterra, el partido contra Noruega será una gran prueba, no solo para alcanzar la semifinal, sino también para preservar su plantilla. Los pupilos de Thomas Tuchel deben ganar manteniendo la disciplina, de lo contrario, podrían quedarse sin sus mejores armas en la fase decisiva del torneo.

InglaterraJude BellinghamDeclan RiceCopa MundialThomas Tuchel
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