La propuesta de Yulduz Usmanova al presidente genera debate en redes

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La propuesta de Yulduz Usmanova al presidente genera debate en redes

En el Centro Internacional de Congresos se celebra una ceremonia de entrega de premios estatales a representantes de la cultura y el arte, con la presencia del presidente Shavkat Mirziyoyev. Durante el evento, la Artista del Pueblo de Uzbekistán, Yulduz Usmanova, compartió sus opiniones.

En una entrevista con Darakchi.uz, se le preguntó a la cantante qué propuestas tenía para el jefe de Estado. Yulduz Usmanova se centró especialmente en la promoción de la música nacional.

La artista señaló que si los músicos interpretaran al menos un par de maqoms en las bodas después de que los invitados se sienten, esto podría aumentar el interés de la generación joven en el arte nacional.

«Él mismo lo dijo: ya sea un grupo pequeño o grande en las bodas, si se cantan un par de maqoms después de que los invitados se sienten, se les quedará grabado a los jóvenes. Al principio puede molestarles, pero luego se acostumbran. Y cuando sean mayores, recordarán: 'en nuestra época era así'», dijo Yulduz Usmanova.

Yulduz UsmanovaUzbekistánCulturaMúsicaMaqom
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editor

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