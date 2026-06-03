El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, ha vuelto a elogiar al defensa de la selección de Uzbekistán, Abdukodir Khusanov. El técnico español destacó especialmente la versatilidad, la fuerza física y la lectura de juego del futbolista uzbeko.

Guardiola valoró a Khusanov como un jugador capaz de actuar en varias posiciones de la línea defensiva. En su opinión, Abdukodir puede jugar eficazmente tanto de central como en casi todos los puntos de la defensa, a excepción quizás del lateral izquierdo.

«Puede jugar en el centro y en casi todas las posiciones de la línea defensiva, excepto quizás de lateral izquierdo», dijo Guardiola.

Esta evaluación demuestra lo importante que se está volviendo Khusanov en el Manchester City. Para un entrenador como Pep Guardiola, que da gran importancia a los detalles tácticos, un defensa versátil es inestimable. Un jugador así permite al técnico aplicar diversos planes de juego, cambiar el esquema según el rival y mantener el equilibrio del equipo.

El experto español también hizo hincapié en la capacidad de Khusanov para leer el juego. Este es un aspecto crucial para un defensa. En el fútbol moderno, el rol de un defensa no se limita a recuperar el balón o ganar duelos individuales; debe anticipar situaciones, tomar decisiones correctas con el balón y participar en la construcción ofensiva.

«Su lectura de juego es excelente; es fiable, consistente y físicamente muy fuerte», subrayó Guardiola.

Estas palabras suponen un gran reconocimiento para Khusanov. Para ser titular en el Manchester City, un jugador debe ser no solo fuerte físicamente, sino también inteligente, rápido de pensamiento y tácticamente astuto. Guardiola afirma abiertamente que ve exactamente esas cualidades en Abdukodir.

Lo más destacado es que Pep Guardiola comparó a Khusanov con Kyle Walker en su mejor momento. Durante años, Walker fue un pilar en la defensa del City, distinguiéndose por su velocidad, potencia física, fiabilidad en los duelos y consistencia en los grandes partidos.

«Como Kyle Walker en su mejor momento», dijo Guardiola.

Tal comparación no es un simple halago. Kyle Walker fue uno de los defensas más importantes en el sistema de Pep, jugando un papel clave para neutralizar a atacantes rápidos, cubrir espacios a la espalda de la defensa y mantener el equilibrio del equipo. Comparar a Khusanov con un jugador así indica lo alto que se valora su potencial.

La adaptación de Abdukodir Khusanov al fútbol inglés sigue siendo un motivo de especial orgullo para los aficionados uzbekos. Encontrar su lugar en una liga tan exigente física y tácticamente como la Premier League no es fácil. Ganarse la confianza del entrenador en un club con estándares tan altos como el Manchester City requiere mucho trabajo.

Khusanov ha demostrado sus puntos fuertes en poco tiempo. Su preparación física, velocidad, capacidad para leer los ataques rivales y sus acciones seguras en el campo han sido muy valoradas por el cuerpo técnico.

Por supuesto, Abdukodir todavía está en proceso de crecimiento. Le esperan muchos más partidos, grandes pruebas y rivales aún más fuertes. Sin embargo, comentarios como los de Guardiola muestran que el jugador va por el buen camino. Recibir elogios de un experto como Pep es una gran motivación para cualquier futbolista.

El ascenso de Khusanov a este nivel también es crucial para la selección de Uzbekistán. Contar con un defensa de alto nivel y experiencia internacional en la zaga da mucha confianza al equipo de Cannavaro de cara al Mundial.

En partidos contra rivales fuertes como Portugal, Colombia y la RD del Congo, la fuerza física, la velocidad y la lectura de juego de Khusanov serán vitales. En un Mundial, cada episodio es decisivo, y en esos momentos, la experiencia de un defensa curtido en un gran club vale oro.

La comparación de Khusanov con Kyle Walker por parte de Guardiola es un gran acontecimiento para el fútbol uzbeko. No es solo una opinión sobre un jugador, sino una señal del nivel de reconocimiento que está alcanzando un defensa de Uzbekistán en el fútbol mundial.

Abdukodir Khusanov aún se encuentra en una etapa importante de su carrera, pero el reconocimiento a su alrededor va en aumento. La tarea principal ahora es demostrar esa confianza en el campo de manera constante, mantener la regularidad y aspirar a metas aún más altas.

Que Pep Guardiola hable así de un jugador uzbeko es muy significativo. Ahora comienza una nueva etapa para Khusanov: ya no se le ve solo como un talento, sino como un defensa capaz de desempeñar un papel clave en el sistema del Manchester City.