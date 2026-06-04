Los partidos de la selección de Uzbekistán se proyectarán en las escuelas

¡Noticias largamente esperadas y verdaderamente festivas para los aficionados al fútbol de nuestro país y los fieles seguidores de nuestra selección nacional! Para brindar un apoyo de alto nivel a nuestros jugadores que defenderán el honor de nuestra patria en la Copa Mundial de la FIFA, que comenzará en los campos verdes este junio y julio, se ha lanzado una iniciativa integral en toda la república. El proyecto único «Zona de Aficionados» se está organizando en las escuelas de educación general de todo el país.

En el marco de este proyecto, un total de 220 escuelas se transformarán en centros únicos de transmisión en vivo para los entusiastas del fútbol.

Todos los distritos y ciudades cubiertos

Esta maravillosa iniciativa cubrirá completamente 208 distritos y ciudades de Uzbekistán, sin dejar atrás las áreas remotas. Se han creado todas las instalaciones organizativas y técnicas necesarias en estas instituciones educativas designadas para una visualización de alta calidad de los partidos.

Lo más destacable es que en estas «zonas de aficionados», los estudiantes, sus padres, activistas comunitarios y todos nuestros compatriotas apasionados por el fútbol pueden reunirse para ver los partidos históricos de nuestra selección nacional en vivo en pantallas grandes y mostrar un apoyo incondicional a nuestros jugadores favoritos.

Calendario de los partidos de la fase de grupos de nuestra selección nacional

Los partidos de nuestros representantes en la fase de grupos de la Copa Mundial comenzarán en las siguientes fechas y horas (hora de Taskent). Guarde este calendario y anime a nuestro equipo favorito juntos:

Uzbekistán – Colombia Fecha y hora: 18 de junio, 07:00 a. m.

Uzbekistán – Portugal Fecha y hora: 23 de junio, 10:00 p. m.

Uzbekistán – Congo Fecha y hora: 28 de junio, 04:30 a. m.



Lema de la redacción: ¡Deseamos grandes victorias a nuestros chicos, que están dando un paso histórico hacia la Copa Mundial, en estos partidos de gran responsabilidad! Que cada hogar, cada barrio y cada escuela sea testigo de futuras victorias. ¡Creemos en ustedes, chicos!

¡Siga siempre el camino victorioso de la selección nacional de Uzbekistán en la Copa Mundial, los análisis más candentes post-partido y las mejores noticias del mundo del fútbol con nosotros en las páginas de Zamin!