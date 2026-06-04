Quedan solo unos días para el inicio del prestigioso Mundial de la FIFA, que se celebrará en los campos de fútbol de Norteamérica. Las posibilidades de la selección nacional de Uzbekistán, que participa por primera vez en su historia en esta fiesta global del deporte, se debaten ampliamente en el ámbito internacional. En particular, el reconocido experto ruso de fútbol, Dmitri Sychev, comentó las perspectivas de nuestros compatriotas en el próximo Mundial, expresando pensamientos esperanzadores para los aficionados uzbekos.

El experimentado especialista valoró altamente el potencial de nuestra selección y sus oportunidades en la fase de grupos, expresando su confianza en que el equipo avanzará a la siguiente ronda.

«Nuestros representantes lucharán hasta el final por un puesto en los play-offs»

En una entrevista exclusiva con la popular publicación Metaratings, Dmitri Sychev habló sobre los objetivos de la selección de Uzbekistán y su posición en el calendario del torneo:

«En mi opinión, cualquier resultado inesperado puede ocurrir en el próximo Mundial. Los representantes uzbekos harán todo lo posible para asegurar un puesto en los play-offs. Puede que no terminen primeros en el grupo, pero una lucha feroz por el segundo o tercer puesto es inevitable», enfatizó el experto ruso.

Además, según el experto, el resultado del partido contra el principal rival directo en nuestro cuarteto jugará el papel más crucial y decisivo para determinar el futuro de nuestra selección en el torneo.

Inicio histórico al otro lado del océano y rivales combativos

Recordemos que la tan esperada mayor fiesta del mundo del fútbol tendrá lugar en los estadios de EE. UU., Canadá y México. El partido inaugural del torneo el 11 de junio entre México y Sudáfrica comenzará con un intenso enfrentamiento entre las selecciones nacionales.

En este torneo histórico, nuestra selección, que defiende el honor de nuestra patria, se enfrentará en la fase de grupos a los siguientes rivales, que no se quedan atrás en habilidad:

RD del Congo — un equipo distinguido por su fuerza física y acciones impredecibles;

Colombia — un representante sudamericano técnicamente fuerte y rápido;

Portugal — el gigante europeo más peligroso, que reúne a las estrellas del fútbol mundial.

Los rivales de grupo de nuestra selección La importancia de los partidos RD del Congo El enfrentamiento más importante y decisivo en el camino a los play-offs Colombia y Portugal Una oportunidad para demostrar habilidad de clase mundial

Es natural que tales predicciones positivas de expertos internacionales den a nuestros jugadores fuerza y confianza adicionales. ¡Detrás de la responsabilidad del Mundial están los sueños y las oraciones de todo el pueblo uzbeko!

Les deseamos buena suerte: Que grandes victorias acompañen a nuestros futbolistas, listos para enarbolar alto la bandera de nuestro país al otro lado del océano. ¡Creemos en ustedes y los apoyaremos hasta el final!

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