Dusan Vlahovic podría continuar su carrera en la Premier League inglesa

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Dusan Vlahovic podría continuar su carrera en la Premier League inglesa

El mercado de fichajes de verano del fútbol europeo está a punto de vivir otro evento mayor y sensacional. La Juventus, gigante de la Serie A italiana, y Dusan Vlahovic, el habilidoso delantero de la selección serbia, están al borde de un giro radical en sus carreras, cerca de vestir la camiseta de un nuevo club. Según la última información candente del prestigioso diario italiano Tuttosport, el famoso club londinense Chelsea muestra un serio interés por los servicios del delantero serbio.

Los 'Blues' de Londres no logran llegar a un acuerdo con el club turinés sobre el contrato y planean aprovechar la situación favorable que rodea al talentoso jugador, deseoso de marcharse, para traerlo a Albión lo antes posible.

Una gran batalla entre gigantes europeos por el delantero

Sin embargo, añadir a la máquina de goles serbia a su plantilla no será fácil para el Chelsea. Esto se debe a que otros grandes pretendientes se han alineado como compradores en el mercado de fichajes:

  • El club madrileño Atlético está estudiando activamente la opción Vlahovic para reforzar su línea de ataque;

  • El equipo muniqués Bayern desea vivamente ver al delantero serbio en sus filas.

La fuente destaca especialmente que las capacidades financieras y los fondos ofrecidos por estos clubes pretendientes son muy superiores a los mostrados por otro representante actual de Italia, el Nápoles.

Las negociaciones con la Juventus han llegado a un callejón sin salida

Entonces, ¿qué provocó realmente estas discusiones de traspaso? Anteriormente, la prensa deportiva informó ampliamente de que las negociaciones oficiales entre la dirección de la Juventus y el jugador para prorrogar el contrato laboral actual habían llegado a un callejón sin salida total. Debido a la incapacidad de las partes para llegar a un acuerdo sobre las condiciones financieras, el jugador decidió dejar el equipo.

Recordemos que el delantero alto y prolífico Dusan Vlahovic desde 2022 ha defendido honorablemente los colores del club turinés, jugando como la principal fuerza de ataque del equipo.

Club actual del jugador

Gigantes pretendientes

Razón principal del traspaso

Juventus (Turín)

Chelsea, Bayern, Atlético

Fracaso de las negociaciones contractuales

Intriga para los aficionados: Es muy interesante para todos saber qué campeonato será el próximo destino de Vlahovic, uno de los delanteros centro más talentosos del fútbol mundial. ¿Ganarán los aristócratas londinenses esta batalla o se impondrá la máquina alemana de Múnich? Pronto lo sabremos.

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Dušan VlahovićJuventusChelseaSerbiaTurín
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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