En el marco del calendario internacional proporcionado por la FIFA, se disputaron los próximos encuentros intensos y feroces en los campos de fútbol de todo el mundo. Las selecciones nacionales de Arabia Saudita, Paraguay, Canadá y Haití, que se están preparando seria y minuciosamente para el próximo Mundial, saltaron al campo en sus próximos partidos de prueba.

Estos partidos amistosos ofrecieron a millones de aficionados al fútbol una serie de goles hermosos, victorias abultadas y giros inesperados llenos de coraje.

Grandes éxitos para los gigantes asiáticos y sudamericanos

En esta jornada de partidos amistosos, las selecciones de Arabia Saudita y Paraguay deleitaron a sus aficionados con un juego atractivo y productivo. Los saudíes, que juegan en el mismo continente que nuestros representantes, recibieron al equipo norteamericano de Puerto Rico y marcaron tres goles sin respuesta contra sus rivales.

Paraguay, un hábil representante de Sudamérica, realizó un verdadero "baile" en casa contra Nicaragua, logrando una contundente victoria por 4-0.

A continuación, pueden consultar los informes completos y los goleadores de estos partidos internacionales de control:

Participantes del partido Resultado final Goleadores y minutos Arabia Saudita — Puerto Rico 3:0 Mandash (45+1), Al-Hamdan (51), Al-Dawsari (88). Paraguay — Nicaragua 4:0 Kaku (17), Almirón (42), Galarza (62), Maydana (67). Canadá — Irlanda 1:1 O'Brien (23 autogol) — Ogbene (60). Haití — Perú 1:2 Isidor (16) — Garcés (81), Vélez (84).

Batallas sin cuartel para los equipos norteamericanos y de ultramar

Los partidos restantes del día estuvieron marcados por luchas bastante intensas y sin concesiones. La selección de Canadá, conocida por su defensa sólida como el metal, recibió en casa al representante europeo, Irlanda. Aunque un autogol de un defensa irlandés al inicio del partido dio la ventaja a los canadienses, los visitantes lograron restablecer el equilibrio en la segunda parte, y el encuentro terminó con un empate combativo de 1-1.

Además, la selección de Haití puso a prueba su fuerza contra Perú en suelo estadounidense. Los haitianos abrieron el marcador y tomaron la ventaja ya en el minuto 16. Sin embargo, los peruanos mostraron una verdadera resiliencia al final del partido, marcando dos goles en tres minutos para dar la vuelta al resultado y llevarse la victoria por 2-1.

Comentario experto: Estos partidos de control disputados antes del Mundial son la oportunidad perfecta para que los cuerpos técnicos corrijan las deficiencias tácticas. La productividad de la línea de ataque de Arabia Saudita y Paraguay indica que llegan a los partidos del Mundial en buena forma deportiva. Haití, por su parte, comprendió en este juego lo caro que puede resultar perder la concentración en los minutos finales.

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