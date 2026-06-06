El Mundial 2026 tendrá 104 partidos, rompiendo récords anteriores

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El Mundial 2026 tendrá 104 partidos, rompiendo récords anteriores

A medida que se acerca la próxima Copa del Mundo, la fiesta deportiva más prestigiosa esperada con ansias por millones de aficionados al fútbol en todo el mundo, el interés y la emoción en torno a ella siguen aumentando. Acogido en los campos de tres grandes países de América del Norte —EE. UU., Canadá y México—, este formato de fútbol está destinado a abrir una nueva página en la historia del deporte. Gracias a los cambios revolucionarios introducidos por la FIFA, los aficionados serán testigos de un verdadero maratón de fútbol sin precedentes.

Según la declaración oficial de los organizadores, tanto el número de participantes como la escala de los partidos se han ampliado significativamente para este campeonato mundial. La razón es que los equipos más fuertes del planeta competirán por el trofeo principal en este torneo. 48 selecciones nacionales competirán. Como resultado, el número total de partidos disputados durante la competición romperá todos los récords de campeonatos anteriores, alcanzando exactamente 104 partidos .

Intensidad de la fase de grupos y los play-offs

Según el reglamento actualizado, la competición se divide en dos grandes fases. La distribución de los partidos es la siguiente:

  • Emocionante fase de grupos: Desde las primeras jornadas de liga, los aficionados tendrán la oportunidad de ver nada menos que 72 encuentros en directo. Esta fase seleccionará a los equipos más fuertes que avanzarán a la siguiente ronda.

  • Thriller de play-offs sin concesiones: En el intenso sistema de eliminación directa, donde cada error cuesta caro y solo sobreviven los fuertes, se disputarán un total de 32 partidos cruciales .

El Mundial histórico en cifras

Puede ver cuánto difiere este campeonato histórico en escala de los torneos anteriores a través de la siguiente tabla integrada simple y clara:

Componentes de la competición

Cifras del nuevo formato

Importancia en el torneo

Número total de participantes

48 selecciones nacionales

La plantilla más masiva y completa de la historia

Partidos de la fase de grupos

72 partidos

Espectáculo de fútbol ininterrumpido para los aficionados

Partidos de play-offs

32 partidos

El camino más emocionante hacia los cuartos de final y las semifinales

Número total de partidos

104 partidos

Un récord absoluto en la historia de los Mundiales

Comentario experto: Sin duda, este gran torneo compuesto por 104 partidos se convertirá en el evento más grande e inolvidable en la historia del fútbol. El aumento del número de equipos participantes a 48 ofrece una enorme oportunidad para que muchas selecciones nacionales prometedoras de diversas partes del mundo, especialmente aquellas que esperan su boleto, se muestren en el escenario global. Es cierto que el aumento del número de partidos puede suponer una gran carga física para los jugadores, pero para millones de aficionados significa vivir dentro de una verdadera fiesta del fútbol durante un mes. ¡Estamos seguros de que los campos de América del Norte nos brindarán emociones inolvidables!

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Copa Mundial de FútbolFIFAEstados UnidosCanadáMéxico
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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