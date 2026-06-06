Patrice Evra sobre Lamine Yamal: «¡Me lo habría comido vivo!»

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Patrice Evra sobre Lamine Yamal: «¡Me lo habría comido vivo!»

Los debates virtuales y el intercambio de opiniones intrigantes entre las leyendas del fútbol europeo y las estrellas de la nueva generación siempre han estado en el punto de mira de millones de aficionados. Especialmente cuando se trata de jóvenes talentos que asombran a sus contemporáneos con su juego, las declaraciones de las antiguas estrellas provocan discusiones aún más acaloradas. Una de estas declaraciones sensacionales fue hecha por Patrice Evra, el exlegendario lateral izquierdo del Manchester United y de la selección francesa.

El experimentado exfutbolista compartió sus predicciones sobre cómo terminaría un hipotético enfrentamiento con Lamine Yamal, el extremo derecho que actualmente ofrece brillantes actuaciones para el FC Barcelona y la selección española.

«¡Me lo habría comido vivo!»

Prestigiosa ESPN UK en la página oficial de la red social X (anteriormente Twitter), Evra enfatizó con humor pero con confianza que fue una verdadera pesadilla para cualquier atacante durante su mejor momento (prime) y que no habría dejado ninguna oportunidad a la joven estrella:

«Si hubiera estado en mi mejor forma deportiva y me hubiera enfrentado a Yamal en el campo, simplemente me lo habría comido vivo. Perdóname, Lamine. Mi respeto y amor por ti son aparte... Pero pregunta a Cristiano Ronaldo, Lionel Messi y a otros grandes futbolistas que jugaron contra mí: cuando actuaban en mi banda, no conocía la piedad y nunca fui un chico bueno.»

Las aterradoras estadísticas de Lamine Yamal en el FC Barcelona

La contundente declaración de Patrice Evra no es en vano. Después de todo, este joven, producto de la academia del FC Barcelona (La Masia), ya se ha convertido en el arma más peligrosa de los catalanes. La tabla integrada a continuación refleja las estadísticas fenomenales del extremo de 18 años en la temporada pasada:

Estatus del jugador

Partidos totales en la temporada

Número de goles

Asistencias

Lamine Yamal (18 años)

45 partidos

24 goles

18 asistencias

A pesar de su juventud, estas cifras registradas en todas las competiciones muestran claramente cuán gran fuerza se está convirtiendo Yamal en el fútbol moderno y qué dolor de cabeza real es para cualquier defensor que intente detenerlo.

Contexto: Patrice Evra fue uno de los defensores más fuertes del mundo, moldeando la era dorada del Manchester United y levantando los trofeos de la Premier League y la Liga de Campeones de la UEFA. Su experiencia jugando contra titanes como Messi y Ronaldo se considera una gran escuela. Los comentarios de Evra sobre Lamine Yamal reflejan el carácter típico de los defensores legendarios y un reconocimiento oculto del talento de la joven estrella. Veremos si el prodigio catalán puede alcanzar el nivel de esas grandes figuras mencionadas por Evra. ¡Deseamos al joven extremo aún más victorias brillantes en la nueva temporada!

¡Sigue con nosotros en las páginas de Zamin las declaraciones más sensacionales del fútbol europeo, los eventos interesantes alrededor del FC Barcelona y otros grandes clubes, así como las noticias más exclusivas del mundo del deporte!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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