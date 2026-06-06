La crisis en torno a la selección nacional de Italia, considerada uno de los equipos más laureados y poderosos de la historia del fútbol mundial, se ha convertido en el tema principal del deporte global. Los aficionados han vuelto a perderse una tan esperada plaza para el Mundial. Que la Squadra Azzurra no llegue a la fase final de la Copa del Mundo por tercera vez consecutiva se percibe como una verdadera tragedia para el fútbol del país.

Tras este fracaso histórico, el seleccionador Gennaro Gattuso dejó oficialmente su cargo. Al comentar la situación, la leyenda del fútbol italiano y experto experimentado Fabio Capello expresó claramente sus opiniones sobre quién debería tomar las riendas de la selección nacional mientras respondía a las preguntas de los medios.

¿Es el regreso de Antonio Conte la opción más adecuada?

Según el renombrado experto italiano Fabio Capello, actualmente solo hay un candidato capaz de sacar a la plantilla de una crisis profunda y devolver al equipo su antigua pasión y carácter. A raíz de los recientes fracasos, los siguientes factores son de crucial importancia:

La salida de Gattuso: Tras no lograr clasificarse para la Copa del Mundo, Gennaro Gattuso dimitió, dejando a la selección nacional sin seleccionador.

La situación de agente libre de Conte: Recientemente, el especializado técnico Antonio Conte anunció inesperadamente su salida de su puesto como entrenador principal del Nápoles.

Éxito histórico: Conte dirigió anteriormente a la selección italiana de 2014 a 2016, logrando resultados impresionantes y dignos de elogio en los campos europeos, incluso con una plantilla limitada durante ese periodo.

Cronología de los recientes cambios en el fútbol italiano

Puede ver claramente los recientes movimientos de entrenadores en la selección nacional y la liga doméstica a través de la siguiente tabla simple e integrada:

Nombre del entrenador Último destino Estado actual / Preferencia de Capello Gennaro Gattuso Selección de Italia Dimitió tras no clasificarse para el Mundial. Antonio Conte Nápoles Finalizó contrato, se quedó libre. Principal candidato para la selección.

Contexto: Perderse tres Copas del Mundo consecutivas es un golpe insoportable para una potencia futbolística como Italia. La salida de Gattuso y la simultánea liberación de Conte por el Nápoles no parecen ser una coincidencia. Como señaló correctamente Fabio Capello, Conte es famoso por levantar rápidamente a equipos desorganizados gracias a su severidad y disciplina táctica. Su fructífera etapa de 2014 a 2016 es un claro ejemplo. Si la dirección de la Squadra Azzurra hace caso al consejo de Capello y trae de vuelta a Conte rápidamente, podría comenzar una etapa de renacimiento en el fútbol italiano.

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