A medida que se acerca el inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, las principales selecciones nacionales entran en la fase intensa de su preparación. En el próximo partido de prueba serio, la selección de Inglaterra, cuna del fútbol, recibió en casa a la selección de Nueva Zelanda, representante de la región de Oceanía.

Aunque el partido fue amistoso, se observaron verdaderas batallas tácticas e intensidad. Bajo la dirección de Thomas Tuchel, los ingleses lograron una victoria ajustada pero convincente por 1-0 ante su afición.

La palabra del capitán y el golpe decisivo en la primera mitad

Los ingleses intentaron tomar la iniciativa desde los primeros minutos, pero no fue fácil romper la defensa compacta de los visitantes. El único evento decisivo del partido ocurrió al final de la primera mitad:

Gol de Harry Kane: En el minuto 45+2 del tiempo añadido de la primera mitad, el máximo goleador y capitán del equipo Harry Kane anotó con precisión en la portería rival.

Cambios en la segunda mitad: Tras el descanso, Thomas Tuchel renovó casi por completo la alineación para probar nuevos esquemas tácticos. Aunque hubo oportunidades para ambos bandos en la segunda mitad, no se marcaron más goles.

Detalles generales del partido amistoso (Marcador)

Puede ver los detalles de la rotación de la plantilla de la selección de Inglaterra y el resultado del partido en la tabla integrada a continuación:

Estado del partido y resultado Gol marcado y minuto Alineaciones iniciales y sustituciones (Inglaterra) Partido amistoso



Inglaterra — Nueva Zelanda

( 1 : 0 ) Harry Kane (45+2') Portero: Pickford (Trafford, 46).

Defensa: Stones (Benn, 46), Spence (Livramento, 46), Quansah (James, 46), Guehi (Konsa, 46).

Centrocampistas: Mainoo (O'Reilly, 46), Rogers (Anderson, 46), Henderson (Bellingham, 46).

Delanteros: Watkins (Ngumoha, 46), Rashford (Gordon, 46), Kane (Toney, 46).

Análisis del partido: Para Thomas Tuchel, este partido fue una oportunidad perfecta para probar la profundidad de la plantilla en lugar de centrarse solo en el resultado. El entrenador inglés alineó un equipo casi diferente en la segunda mitad, evaluando la sinergia entre jóvenes talentos y estrellas experimentadas (como Jude Bellingham). El gol de Harry Kane demostró que el líder ofensivo del equipo sigue en excelente forma. Esta victoria contra un equipo defensivamente disciplinado como Nueva Zelanda da moral a los 'Three Lions' de cara al próximo Mundial. ¡Esperamos solo grandes resultados de los ingleses en este Mundial!

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