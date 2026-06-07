La selección de Alemania vence a EE. UU. en un amistoso

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La selección de Alemania vence a EE. UU. en un amistoso

De cara al próximo Mundial (Mundial 2026) al otro lado del océano, las selecciones nacionales continúan disputando partidos amistosos para probar sus plantillas y elevar su nivel de competitividad. Uno de estos enfrentamientos grandes e interesantes tuvo lugar en Chicago, EE. UU. Allí, uno de los anfitriones del Mundial, la selección de EE. UU., recibió a un poderoso representante europeo, la selección nacional de Alemania.

El partido amistoso, jugado en un estadio lleno de aficionados, fue extremadamente intenso, rápido y lleno de duelos cerrados. Como resultado, la máquina alemana demostró su clase y habilidad, dejando a los anfitriones derrotados con un marcador de 2-1.

Inicio rápido y supergol de Robinson

El partido comenzó a un ritmo muy alto desde el pitido inicial del árbitro. Antes de que los aficionados se acomodaran en sus asientos, en el minuto 2 del encuentro, el delantero habilidoso de Alemania Kai Havertz castigó un error en la defensa de EE. UU. y logró abrir el marcador.

Sin inmutarse por este gol tan rápido, los representantes de EE. UU. tomaron gradualmente la iniciativa y restablecieron el equilibrio en el minuto 37. El defensa del equipo Antony Robinson envió un disparo increíblemente hermoso y potente a la portería alemana, convirtiéndose en el autor de un supergol y haciendo rugir al estadio.

Sin embargo, en la segunda mitad, Alemania tuvo la última palabra. En el minuto 57, el rápido extremo Leroy Sané dejó indefenso al portero rival y marcó el gol de la victoria para la Mannschaft. Aunque ambos entrenadores realizaron amplias rotaciones al final del partido, el marcador no volvió a cambiar.

Detalles generales del partido amistoso (Marcador)

Puede ver el resultado final del partido entre las selecciones de Alemania y EE. UU. y las alineaciones que jugaron en el campo en detalle a través de la tabla especial a continuación:

Estado del partido y resultado

Goles marcados y minutos

Alineaciones y sustituciones

Partido amistoso



EE. UU. — Alemania


( 1 : 2 )

A. Robinson (37')



K. Havertz (2')


L. Sané (57')

EE. UU.: Frye, Freeman, Ream, Dest (Vea, 72), A. Robinson, M. Robinson, McKennie, Adams (Roldan, 72), Tillman, Pulisic, Balogun.



Alemania: Baumann, Kimmich (Anton, 62), Tah, Schlotterbeck, Bensebaini (Raum, 61), Nmecha (Goretzka, 80), Pavlovich (Stiller, 80), Musiala (Amiri, 80), Wirtz (Beier, 80), Sané, Havertz (Undav, 61).

Crónica del partido: Este partido en Chicago sirvió como una preparación muy importante y útil para ambos equipos de cara al próximo Mundial. La selección de Alemania mostró que sigue siendo peligrosa en ataque gracias a jugadores como Havertz, Sané, Musiala y Wirtz, mientras que el equipo de EE. UU. demostró su fuerza en casa y su capacidad para sorprender a cualquier gigante a través del supergol de Robinson. Ambas partes tuvieron una buena oportunidad para trabajar en sus errores antes del inicio del Mundial. ¡Deseamos la victoria a ambas selecciones nacionales en el próximo torneo!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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