Quedan solo unos días para el inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la fiesta de fútbol más grande y esperada del mundo. Este intenso torneo en campos de ultramar está en el centro de atención no solo de los aficionados comunes, sino también de reconocidos expertos en fútbol y antiguas estrellas. En particular, el famoso exfutbolista ruso Dmitri Kuznetsov reveló qué equipos seguirá con especial emoción y a quién apoyará en el próximo torneo global.

Según una entrevista concedida por el experimentado exjugador al popular canal Match TV de televisión, apoyará sinceramente a dos selecciones nacionales durante la próxima Copa del Mundo: el gigante europeo España y la selección nacional de Uzbekistán, que ha alcanzado esta alta cumbre por primera vez en su historia.

"Hay futbolistas en la plantilla de Uzbekistán que nos son muy conocidos"

El experto ruso explicó su elección no como un simple apoyo de aficionado, sino con gran interés y observación profesional. En particular, el debut histórico de nuestros compatriotas no lo dejó indiferente:

"En el próximo torneo, me interesan principalmente el estilo de juego de estos equipos y las habilidades individuales y el rendimiento de los jugadores en el campo. Deseo suerte a la selección de Uzbekistán en los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y la apoyaré. Porque esta plantilla cuenta con futbolistas talentosos que nos son muy conocidos y que han demostrado su maestría en la Premier League rusa y en otros campeonatos prestigiosos."

Fechas de inicio y final de la histórica Copa del Mundo

La Copa del Mundo de este año se destaca por su formato ampliado y la participación de 48 equipos por primera vez en la historia. Las fechas y detalles más importantes se reflejan en la tabla integrada especial a continuación:

Etapas clave del torneo Fecha y hora Sede y equipos Partido inaugural (Inicio) 11 de junio de 2026 México contra Sudáfrica Partido final decisivo 19 de julio de 2026 Nueva York (EE. UU.)

Antecedentes: El reconocimiento por parte del famoso exfutbolista ruso Dmitri Kuznetsov y su apoyo a la selección de Uzbekistán indican el alto nivel de interés internacional en el fútbol de nuestro país. De hecho, nuestra plantilla incluye actualmente estrellas que están dejando huella no solo en Asia, sino también en las mejores ligas del mundo. La Copa del Mundo, que comienza en México el 11 de junio y termina en Nueva York el 19 de julio, significa que seremos testigos de un verdadero maratón futbolístico durante este mes. Junto con todo el pueblo uzbeko, los expertos extranjeros miran a los pupilos de Fabio Cannavaro con gran esperanza y confianza. ¡Deseamos a nuestros chicos grandes victorias en este torneo histórico!

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