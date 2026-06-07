Kylian Mbappe y la Copa del Mundo: Un torneo de redención para la estrella del Real Madrid

Aunque quedan pocos días para el inicio de la Copa del Mundo 2026, el revuelo en torno a Kylian Mbappe es menor de lo esperado. Esto se atribuye a la temporada infructuosa del delantero con el Real Madrid. Para el jugador, cuya relación con la afición del Bernabeu se ha deteriorado, el torneo en Norteamérica es una gran oportunidad para redescubrirse y escapar de la presión en el club. Según Goal.com informa .

Aunque Mbappe mostró productividad en la temporada completada, no logró ganar ningún trofeo importante. En medio de conflictos internos en el club madrileño y malentendidos con la directiva, cayó en desgracia ante los aficionados. Ahora, el delantero de 27 años centra toda su atención en la selección francesa, con el objetivo de vengar la derrota en la final de 2022 y recuperar el título mundial.

Al observar las estadísticas, Mbappe marcó 25 goles en La Liga y 17 en la Liga de Campeones y la Copa del Rey, alcanzando un total de 40 goles. Sin embargo, la segunda mitad de la temporada fue mucho más difícil para él. A partir de febrero, debido a lesiones y a las tensas relaciones con el entrenador interino Alvaro Arbeloa, solo pudo marcar en cuatro ocasiones.

Esta fue la segunda temporada consecutiva sin títulos para el Real Madrid. Mbappe, quien llegó como agente libre del Paris Saint-Germain en 2024, aún no ha encontrado completamente su lugar en Madrid. No obstante, la Copa del Mundo es su escenario favorito y está listo para hacer historia una vez más en Norteamérica.