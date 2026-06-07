Chelsea presenta oferta récord por la joven estrella sueca

Khadija Shaw es considerada una de las mejores delanteras centro del fútbol femenino. La jugadora, que ganó la "Bota de Oro" tres veces consecutivas con el Manchester City, se había convertido en el objetivo principal del Chelsea. Sin embargo, tras no llegar a un acuerdo con Shaw, el club londinense centró su atención en el joven talento sueco Felicia Schroder. Según los informes, el Chelsea presentó una oferta de 1,2 millones de libras esterlinas por la delantera del BK Häcken, lo que podría ser una cifra récord en la historia del fútbol femenino. Así lo informó Goal.com medio de comunicación.

El interés por Schroder no se limita solo al Chelsea. Gigantes como el Barcelona, el Lyon, el Bayern de Múnich, el Manchester City, la Juventus y el Manchester United también quieren fichar a la jugadora de 19 años. Actualmente, es la futbolista mejor pagada del campeonato sueco, y su contrato vigente con el club llega hasta 2029. No obstante, la probabilidad de que cambie de equipo durante la ventana de fichajes de verano se evalúa como muy alta.

El rendimiento de Felicia Schroder está asombrando a los expertos. Logró marcar 4 goles en 5 partidos esta temporada, y también anotó un hat-trick en la final de la Liga de Campeones Femenina de la UEFA, ayudando al Häcken a ganar el título. La temporada 2025 se convirtió en un punto de inflexión en su carrera: contribuyó significativamente a que su equipo se proclamara campeón de Suecia, marcando 30 goles y dando 9 asistencias en 26 partidos.

A pesar de su juventud, Schroder ya se ha convertido en una miembro habitual de la selección nacional de Suecia. Tras marcar 19 goles en 28 partidos con varias selecciones juveniles, fue convocada para la selección absoluta en mayo de 2025. Actualmente, es una pieza clave de la selección bajo la dirección de Tony Gustavsson. Su serenidad en el campo y su instinto goleador la han llevado a los primeros puestos de las futbolistas jóvenes más prometedoras del mundo.