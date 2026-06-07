La Juventus refuerza su delantera con Alexander Sørloth y Randal Kolo Muani

El club turinés de la Juventus se ha activado en el mercado de fichajes con el objetivo de renovar radicalmente su línea de ataque antes de la nueva temporada. La dirección de los "Bianconeri" considera prioritario el fichaje del delantero del Atlético de Madrid Alexander Sørloth, tras lo cual centrará su atención en contratar a la estrella del PSG Randal Kolo Muani. Las negociaciones con el delantero noruego han concluido positivamente y ha aceptado un contrato de cuatro años con el club turinés por un salario anual de 4 millones de euros. Así lo informa Goal.com informa .

Actualmente, queda por alcanzar un acuerdo con el Atlético de Madrid sobre la cantidad del traspaso. El club español exige más de 30 millones de euros por su delantero. No obstante, se espera que las buenas relaciones entre los dos clubes y el factor de Nico González, quien pasó la temporada pasada cedido en Madrid, faciliten este acuerdo.

Además, la Juventus planea traer de vuelta a sus filas al delantero del PSG Randal Kolo Muani. El futbolista francés ya había jugado cedido en Turín, logrando marcar 10 goles en 22 partidos. Los parisinos piden 40 millones de euros por el delantero, pero han mostrado su disposición a ceder en las formas de pago.

La necesidad de comprar delanteros está relacionada con el fracaso de las negociaciones para renovar el contrato con Dušan Vlahović. El miembro de la selección serbia dejará el club como agente libre a finales de junio. Las partes no pudieron ponerse de acuerdo en el salario: Vlahović exigía 8 millones de euros, mientras que el club informó que no podía ofrecer más de 6 millones de euros.

El club está realizando cambios no solo en el ataque, sino también en la defensa y en la portería. Tras no concretarse el fichaje del portero del Liverpool Alisson, la Juventus ha puesto su atención en el portero del Aston Villa, Emiliano Martínez. El entrenador principal Luciano Spalletti tiene como objetivo reforzar al equipo en todos los aspectos para recuperar el título de la Serie A en la nueva temporada.