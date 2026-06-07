Federico Chiesa expresa su deseo de dejar el Liverpool y regresar a la Serie A

El delantero de la selección italiana, Federico Chiesa, declaró abiertamente su intención de regresar a la Serie A tras una temporada infructuosa en el Liverpool. El futbolista, que no tuvo suficiente tiempo de juego bajo Arne Slot, quiere poner fin a su carrera en la Premier League y relanzarla en su país natal. El extremo, que solo jugó 726 minutos en todas las competiciones la temporada pasada, está descontento por haber quedado fuera del once titular. Según Goal.com informa .

En una entrevista con La Gazzetta dello Sport, Chiesa habló sobre su situación en el Liverpool: "He jugado muy poco desde principios de 2026. En enero, el club y Slot no me permitieron irme porque había problemas en la plantilla. Entendí la situación, pero ahora quiero jugar más. Si no encuentro estabilidad en la Premier League, me veré obligado a buscar sitio en otro lugar. Después del stage en EE. UU., hablaré sobre mi futuro con el nuevo entrenador Iraola."

Federico Chiesa también se refirió a su antiguo club, la Juventus, enfatizando que no se marchó de Turín por voluntad propia. Según él, la dirección del club y el entrenador Thiago Motta le dijeron que no contaban con él. "Me gustaría mucho volver a la Juventus. Los rumores de que pedí mucho dinero son falsos; ni siquiera me ofrecieron una renovación de contrato. La Juventus siempre está en mi corazón y nunca pongo el dinero por delante con ellos", añadió el futbolista.

Chiesa también respondió a las críticas por haberse perdido partidos importantes con la selección italiana. Declaró que tuvo que dejar Coverciano debido a una lesión y que su lealtad hacia la camiseta nacional es ilimitada. El futbolista destacó que la eliminación de Italia de la Copa del Mundo le causó gran dolor y que algunas personas están olvidando sus logros con la selección.