Roy Keane aconseja a Harry Kane: Jugar con inteligencia en el Mundial

Roy Keane ha aconsejado al capitán de Inglaterra, Harry Kane, que frene sus instintos de creador de juego y se mantenga en la línea de ataque para ganar la Copa del Mundo. Aunque el capitán aseguró una victoria ajustada contra Nueva Zelanda, el experto enfatizó que la disciplina táctica sería decisiva en el duro clima del torneo. Según Goal.com informa .

Aunque la estrella del Bayern ha recibido muchos elogios por bajar al centro del campo para organizar el juego, Keane cree que tales hábitos podrían ser perjudiciales en un gran torneo celebrado bajo el calor del verano. En su opinión, la tarea principal de Kane debería ser finalizar los ataques, no la creatividad.

Tras la victoria por 1-0 del equipo bajo la dirección de Thomas Tuchel, Keane declaró que el delantero de 32 años debe confiar en otros jugadores creativos de la plantilla y mantener su rol como atacante central. Dadas las exigentes condiciones climáticas del Mundial, el movimiento excesivo de Kane podría provocar fatiga prematura.

Keane dijo en una entrevista con ITV: "Ahora es un jugador experimentado que ha aprendido mucho en los partidos de la Liga de Campeones con el Bayern. Debe ser inteligente con su posición. Incluso en la jugada del gol, había muchos defensores de Nueva Zelanda, pero simplemente apareció en el lugar correcto. Es sorprendente que le dejaran tanto espacio."

El experto enfatizó que la definición de clase mundial de Kane es el mayor activo de Inglaterra y no debe desperdiciarse en tareas que otros jugadores pueden realizar. Keane instó al capitán a esperar pacientemente las oportunidades en lugar de bajar al medio campo para buscar el balón. "Si Inglaterra quiere ganar un gran trofeo, Kane debe ser la figura clave", añadió.