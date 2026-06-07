Rechazo para el Tottenham: Brighton exige 50 millones de libras por su defensa

El club londinense Tottenham Hotspur ha recibido un rechazo respecto a Jan Paul van Hecke, uno de sus principales objetivos en la ventana de fichajes de verano. Brighton rechazó la segunda oferta oficial por el defensa neerlandés. Los norteños de Londres intentan reforzar una línea defensiva que tuvo problemas la temporada pasada, pero las "Gaviotas" mantienen una postura firme en las negociaciones. Según Goal.com informa .

El CEO de Brighton, Paul Barber, confirmó el interés del Tottenham y las ofertas rechazadas. Según él, el club no quiere desprenderse de sus mejores jugadores por un precio bajo. Jan Paul van Hecke, de 25 años, se ha destacado en la Premier League y se ha convertido en una de las figuras clave del equipo.

Aunque al contrato actual del jugador le queda un año, Brighton no quiere venderlo por menos de 50 millones de libras. Paul Barber enfatizó en una entrevista con talkSPORT: "Rechazamos dos ofertas del Tottenham la semana pasada. Nuestro objetivo es mantener una plantilla fuerte a disposición de Fabian Hürzeler y competir dignamente en las competiciones europeas".

Jan Paul van Hecke fue comprado al NAC Breda por solo 2 millones de libras en 2020. Actualmente, no solo el Tottenham, sino también clubes como el Liverpool y el Newcastle muestran interés. La directiva del Brighton planea luchar por los puestos altos de la tabla manteniendo el equilibrio entre jóvenes talentos y jugadores experimentados.