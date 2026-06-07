Rechazo para el Tottenham: Brighton exige 50 millones de libras por su defensa

·65·Deportes
Rechazo para el Tottenham: Brighton exige 50 millones de libras por su defensa

El club londinense Tottenham Hotspur ha recibido un rechazo respecto a Jan Paul van Hecke, uno de sus principales objetivos en la ventana de fichajes de verano. Brighton rechazó la segunda oferta oficial por el defensa neerlandés. Los norteños de Londres intentan reforzar una línea defensiva que tuvo problemas la temporada pasada, pero las "Gaviotas" mantienen una postura firme en las negociaciones. Según Goal.com informa .

El CEO de Brighton, Paul Barber, confirmó el interés del Tottenham y las ofertas rechazadas. Según él, el club no quiere desprenderse de sus mejores jugadores por un precio bajo. Jan Paul van Hecke, de 25 años, se ha destacado en la Premier League y se ha convertido en una de las figuras clave del equipo.

Aunque al contrato actual del jugador le queda un año, Brighton no quiere venderlo por menos de 50 millones de libras. Paul Barber enfatizó en una entrevista con talkSPORT: "Rechazamos dos ofertas del Tottenham la semana pasada. Nuestro objetivo es mantener una plantilla fuerte a disposición de Fabian Hürzeler y competir dignamente en las competiciones europeas".

Jan Paul van Hecke fue comprado al NAC Breda por solo 2 millones de libras en 2020. Actualmente, no solo el Tottenham, sino también clubes como el Liverpool y el Newcastle muestran interés. La directiva del Brighton planea luchar por los puestos altos de la tabla manteniendo el equilibrio entre jóvenes talentos y jugadores experimentados.

Tottenham HotspurBrightonPremier LeagueFichajesJan Paul van Hecke
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Ronaldo establece un récord financiero sin precedentes en la historia del deporteRonaldo establece un récord financiero sin precedentes en la historia del deporteHoy, 15:52Pep Guardiola habla sobre su sueño de jugar al golf con Michael Jordan...Pep Guardiola habla sobre su sueño de jugar al golf con Michael Jordan...Hoy, 14:36Pérez y Riquelme luchan por el liderazgo del clubPérez y Riquelme luchan por el liderazgo del clubHoy, 13:57Roy Keane aconseja a Harry Kane: Jugar con inteligencia en el MundialRoy Keane aconseja a Harry Kane: Jugar con inteligencia en el MundialHoy, 13:20Gavi choca con Rodri en el entrenamiento: Preocupación en la selección españolaGavi choca con Rodri en el entrenamiento: Preocupación en la selección españolaHoy, 13:17
AnunciosColaboración
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Se publica el ranking de los futbolistas más caros de Asia Central
Se publica el ranking de los futbolistas más caros de Asia Central
Un medio español incluye a Husanov en la lista de los que no irán al Mundial
Un medio español incluye a Husanov en la lista de los que no irán al Mundial
Manchester City escribe sobre el partido de Husanov contra Canadá
Manchester City escribe sobre el partido de Husanov contra Canadá
Un famoso psíquico predice el ganador de la próxima Copa del Mundo
Un famoso psíquico predice el ganador de la próxima Copa del Mundo
El encuentro entre Sindarov y Kasparov se convirtió en un símbolo de las generaciones
El encuentro entre Sindarov y Kasparov se convirtió en un símbolo de las generaciones
Niños uzbekos se convierten en campeones del mundo en Varsovia
Niños uzbekos se convierten en campeones del mundo en Varsovia
¿Por qué Harry Kane falló el penalti? Se destapa el "juego sucio"
¿Por qué Harry Kane falló el penalti? Se destapa el "juego sucio"
Un nuevo himno, un nuevo espíritu para Uzbekistán (video)
Un nuevo himno, un nuevo espíritu para Uzbekistán (video)