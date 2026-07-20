El Tottenham rechaza una oferta de 46 millones de libras del Newcastle por Lucas Bergvall

El club londinense Tottenham ha rechazado una importante oferta por su talentoso centrocampista Lucas Bergvall. Según la información difundida por Goal.com, el Newcastle ofreció 46 millones de libras esterlinas por el joven futbolista sueco, pero la directiva de los «Spurs» no aceptó el acuerdo. Así lo informa Goal.com .

Al parecer, el propio jugador de 20 años está preocupado por la falta de minutos en el equipo y está dispuesto a considerar opciones de salida a otro club. A pesar de ello, aún no ha habido una comunicación clara entre la directiva del Tottenham y el jugador sobre su futuro. Bergvall ya había expresado sus preocupaciones sobre su rol en el once inicial a principios de verano.

Competencia y cambio de entrenador

Aunque Bergvall disputó 33 partidos en todas las competiciones la temporada pasada, su situación cambió tras la llegada de Roberto De Zerbi en marzo. Bajo el mando del nuevo técnico, solo ha sido titular en una ocasión. En los últimos seis partidos de la temporada, apenas sumó 51 minutos de juego.

Lo que complica aún más la situación es que el Tottenham ha gastado cerca de 200 millones de libras para reforzar su línea de mediocampo en este mercado de fichajes. En particular, las incorporaciones de Sandro Tonali desde el Newcastle y Mateus Fernandes desde el West Ham podrían reducir aún más las oportunidades de Bergvall para entrar en el equipo titular.

Contrato a largo plazo y reconocimiento internacional

El rechazo del Tottenham a la oferta del Newcastle demuestra que el club sigue valorando al joven futbolista. Además, el contrato vigente de Bergvall se extiende hasta 2031, lo que otorga al club londinense una posición de fuerza en las negociaciones. Llegado desde el club sueco Djurgårdens por 8,5 millones de libras a principios de 2024, el jugador ya ha disputado 78 partidos con los londinenses.

Lucas Bergvall también ha logrado destacar en el ámbito internacional. Participó en la última Copa del Mundo con la selección de Suecia, convirtiéndose en el jugador sueco más joven en la historia del torneo. Actualmente, cuenta con 14 partidos internacionales. Además del Newcastle, el Nottingham Forest también ha mostrado interés en el jugador.