El Liverpool pone su radar en Abbosbek Fayzullayev

·2·Deportes
El Liverpool pone su radar en Abbosbek Fayzullayev

Según una información difundida por la influyente cuenta en X (Twitter) Liverpool Hub el club inglés Liverpool sigue de cerca los pasos de Abbosbek Fayzullayev, centrocampista de la selección nacional de Uzbekistán y del club turco Başakşehir.

Detalles del rumor de mercado

Los ojeadores del gigante inglés han puesto bajo la lupa a la estrella del fútbol uzbeko en este gran torneo:

  • En el punto de mira: Fayzullayev ha llamado la atención del cuerpo técnico del Liverpool gracias a su juego intenso y significativo, tanto en el Başakşehir como con su selección.

  • Brillando en el Mundial 2026: Actualmente, Abbosbek participa activamente en la Copa del Mundo con Uzbekistán. Demostró su nivel de élite al marcar un gol contra Colombia en la primera jornada.

La próxima gran oportunidad

Si los ojeadores del club inglés continúan siguiendo a Abbosbek, es muy probable que este interés se convierta en una oferta seria y oficial tras el Mundial 2026.

Cabe recordar que Fayzullayev y la selección de Uzbekistán disputarán su próximo partido crucial el 23 de junio a las 22:00 contra el Portugal de Cristiano Ronaldo. Este encuentro es una oportunidad perfecta para que nuestro jugador demuestre su talento ante los ojeadores europeos.

Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Copa del Mundo: dos medallas de oro más para los boxeadores uzbekosCopa del Mundo: dos medallas de oro más para los boxeadores uzbekosHoy, 20:07Fin de la aventura italiana para Ashley Cole: la exestrella está camino a la salidaFin de la aventura italiana para Ashley Cole: la exestrella está camino a la salidaHoy, 19:52Abduqodir Husanov fue más rápido que Mbappé y Son Heung-minAbduqodir Husanov fue más rápido que Mbappé y Son Heung-minHoy, 19:47El presidente brasileño bromea sobre Neymar lesionado: el futbolista en teletrabajoEl presidente brasileño bromea sobre Neymar lesionado: el futbolista en teletrabajoHoy, 19:36Lamine Yamal sigue los pasos de Lionel Messi: la estrella española revela su nueva posiciónLamine Yamal sigue los pasos de Lionel Messi: la estrella española revela su nueva posiciónHoy, 18:51¿Cómo protegen a Cristiano Ronaldo de las críticas? Diogo Dalot revela los secretos del equipo¿Cómo protegen a Cristiano Ronaldo de las críticas? Diogo Dalot revela los secretos del equipoHoy, 18:19
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Un famoso psíquico predice el ganador de la próxima Copa del Mundo
Un famoso psíquico predice el ganador de la próxima Copa del Mundo
Manchester City escribe sobre el partido de Husanov contra Canadá
Manchester City escribe sobre el partido de Husanov contra Canadá
Predicción inesperada de expertos rusos para Uzbekistán – Colombia
Predicción inesperada de expertos rusos para Uzbekistán – Colombia
Niños uzbekos se convierten en campeones del mundo en Varsovia
Niños uzbekos se convierten en campeones del mundo en Varsovia
El Manchester City publica un post dedicado a Husanov y a Uzbekistán
El Manchester City publica un post dedicado a Husanov y a Uzbekistán
Un nuevo himno, un nuevo espíritu para Uzbekistán (video)
Un nuevo himno, un nuevo espíritu para Uzbekistán (video)
Asia Central se une por la selección nacional de Uzbekistán
Asia Central se une por la selección nacional de Uzbekistán
¿En qué canal ver el partido de Uzbekistán contra Canadá?
¿En qué canal ver el partido de Uzbekistán contra Canadá?