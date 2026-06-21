El Liverpool pone su radar en Abbosbek Fayzullayev

Según una información difundida por la influyente cuenta en X (Twitter) Liverpool Hub el club inglés Liverpool sigue de cerca los pasos de Abbosbek Fayzullayev, centrocampista de la selección nacional de Uzbekistán y del club turco Başakşehir.

Detalles del rumor de mercado

Los ojeadores del gigante inglés han puesto bajo la lupa a la estrella del fútbol uzbeko en este gran torneo:

En el punto de mira: Fayzullayev ha llamado la atención del cuerpo técnico del Liverpool gracias a su juego intenso y significativo, tanto en el Başakşehir como con su selección.

Brillando en el Mundial 2026: Actualmente, Abbosbek participa activamente en la Copa del Mundo con Uzbekistán. Demostró su nivel de élite al marcar un gol contra Colombia en la primera jornada.

La próxima gran oportunidad

Si los ojeadores del club inglés continúan siguiendo a Abbosbek, es muy probable que este interés se convierta en una oferta seria y oficial tras el Mundial 2026.

Cabe recordar que Fayzullayev y la selección de Uzbekistán disputarán su próximo partido crucial el 23 de junio a las 22:00 contra el Portugal de Cristiano Ronaldo. Este encuentro es una oportunidad perfecta para que nuestro jugador demuestre su talento ante los ojeadores europeos.