Tras vencer a Argentina 1-0 en la final y conquistar su segundo título de campeón del mundo en la historia, la selección española celebró su victoria por las calles de Madrid. Durante el desfile en autobús descapotable, los jugadores recorrieron la capital rodeados de miles de aficionados, regalando momentos inolvidables. Así lo informa Goal.com informa .

Uno de los grandes protagonistas de la celebración fue la joven estrella del FC Barcelona, Lamine Yamal. El talento de 17 años tomó el micrófono para cantar temas del famoso artista Bad Bunny, siendo recibido con ovaciones por los fans. Junto a su gran amigo Nico Williams, Yamal bailó durante todo el desfile, manteniendo el gran ambiente del equipo.

Ferran Torres y su estilo único

El autor del gol de la victoria, Ferran Torres , llamó la atención de todos con su estilo de vestir. El delantero apareció con una gorra roja al estilo del expresidente estadounidense Donald Trump. La gorra llevaba el lema "Make Spain Great Again", interpretado como un guiño al expresidente estadounidense que entregó las medallas a los jugadores el día anterior.

Los festejos continuaron con gran emoción en la famosa Plaza de Cibeles de Madrid. El capitán del equipo, Rodri, se dirigió a los aficionados para hablar de la unidad detrás de este éxito. En su discurso, destacó especialmente al héroe de la final, Ferran Torres.

"¡Somos campeones del mundo! Ahora tenemos dos estrellas de oro. Hoy quiero recordar a una persona injustamente criticada, pero que ha entrado en la historia del fútbol español: Ferran. Estos chicos son simplemente increíbles", declaró Rodri. Como dato, la selección española ganó su primer Mundial en 2010.

El seleccionador Luis de la Fuente también agradeció a los aficionados, calificando a sus 26 jugadores como los mejores del mundo. Destacó que la unidad colectiva ha llevado a España de nuevo a la cima del fútbol mundial. Según Goal.com, esta victoria se ve como el inicio de una nueva era dorada para España.