Jorge Jesus, nombrado nuevo seleccionador de la selección de Portugal, anunció que no realizará cambios revolucionarios en la plantilla y que continuará su colaboración con el legendario delantero Cristiano Ronaldo. El experimentado técnico subrayó que no tiene intención de renovar completamente el equipo tras la decepcionante participación en la Copa del Mundo 2026. Así lo informa Goal.com informa .

El técnico de 71 años firmó un contrato de cuatro años con la Federación Portuguesa de Fútbol, válido hasta la Copa del Mundo 2030. Según Goal.com, Jesus tiene como objetivo mantener el núcleo del equipo antes de los partidos de la Liga de Naciones. Esto indica que Cristiano Ronaldo, de 41 años, aún no ha terminado su carrera internacional.

Jorge Jesus justificó su decisión por la falta de tiempo para la preparación y la necesidad de utilizar racionalmente los recursos disponibles. En su opinión, cambiar radicalmente la plantilla en poco tiempo sería un gran riesgo que podría afectar negativamente a los resultados del equipo.

"No soy estúpido": la postura firme de Jesus

Al responder a las preguntas del público, el nuevo entrenador expuso abiertamente su enfoque pragmático. "La gente puede pensar que con la llegada de un nuevo entrenador se reemplazarán muchos jugadores. Eso no sucederá. No soy estúpido. Además, no tengo tiempo suficiente para probar nuevos jugadores que aún no han sido convocados", declaró Jesus en una entrevista para el canal Canal 11.

Según el entrenador, es natural que aparezcan nuevos nombres durante los próximos cuatro años, pero el bloque principal no se alejará del grupo que participó en la Copa del Mundo 2026. Indicó que podría integrar solo a dos o tres jugadores nuevos, confiando en los jugadores experimentados para el resto de las posiciones.

Al mismo tiempo, Jorge Jesus quiere aumentar las exigencias sobre el nivel y la calidad de juego de los futbolistas. Considera que la selección de Portugal debe mostrar un fútbol mucho más convincente que en el Mundial. De lo contrario, el equipo seguirá persiguiendo sus sueños durante muchos años.

"Tenemos jugadores excelentes, pero no estamos ganando mucho. Fuimos campeones de Europa hace diez años y ganamos la Liga de Naciones dos veces. La Liga de Naciones puede no ser la competición más importante, pero es la más difícil, porque siempre juegas contra los mejores equipos de Europa", añadió el entrenador.

Esta declaración de Jorge Jesus fue una noticia positiva para los seguidores de Cristiano Ronaldo. La estrella del Al-Nassr parece estar lista para demostrar que sigue siendo útil para la selección y para participar en los próximos grandes torneos bajo el mando del nuevo entrenador.