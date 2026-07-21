La selección nacional de España ha inaugurado una nueva era de hegemonía en el fútbol mundial. Tras conquistar el Campeonato de Europa, los pupilos de Luis de la Fuente han demostrado ser el mejor equipo del planeta al triunfar también en la Copa del Mundo. Este éxito no es casualidad, sino el resultado de un enfoque sistemático y de jóvenes talentos alcanzando su máximo nivel. Así lo informa Goal.com informa .

Durante el torneo, el portero Unai Simón logró siete porterías a cero en ocho partidos, ganando el trofeo del «Guante de Oro». Sin embargo, según los expertos, esta estadística refleja más la perfección del juego defensivo del equipo que la habilidad individual del guardameta. Como señaló el ex internacional inglés Joe Hart, los rivales solo pudieron realizar 10 tiros a puerta contra España en todo el torneo.

Un mecanismo perfecto y el factor de las jóvenes estrellas

El estilo de juego de España ha alcanzado un nivel que ningún rival puede contrarrestar. El equipo destaca no solo por su posesión de balón, sino también por su orden defensivo. Aunque líderes como Lamine Yamal y Nico Williams no estuvieron en su mejor forma en la fase de grupos debido a lesiones, el juego colectivo permitió obtener los resultados necesarios.

El seleccionador de Austria, Ralf Rangnick, comentó tras el partido contra España: «Funcionan como un reloj suizo. No recuerdo que hayan cometido un solo error no forzado. No solo nos enfrentamos al campeón de Europa, sino al futuro campeón del mundo». Este reconocimiento confirma una vez más el poderío de España.

El regreso de Lamine Yamal y el juego de mediapuntas como Pedri han llevado la capacidad ofensiva de España a un nuevo nivel. En los partidos contra Arabia Saudita y Uruguay, el equipo demostró plenamente su superioridad. No es casualidad que Luis de la Fuente llame a su equipo «invencible», ya que la plantilla española es muy joven y aún no ha tocado techo.

Los cimientos para la próxima década

El estado actual del fútbol español significa que seguirán luchando por los títulos principales durante la próxima década. La combinación de juventud y experiencia de sus jugadores clave los convierte en los claros favoritos de cualquier competición. Los expertos comparan a esta generación española con la «generación dorada» de 2008-2012.

En conclusión, la selección española es actualmente el equipo más estable y tácticamente maduro del mundo. Siguen ganando imponiendo su estilo de juego al rival. Si las lesiones y factores inesperados no lo impiden, no hay duda de que esta generación, liderada por Lamine Yamal, batirá muchos récords más.