Lionel Messi y Argentina: ¿El final de una gran colaboración terminará en lágrimas?

Para la leyenda del fútbol mundial Lionel Messi, la final de la Copa del Mundo 2026 tuvo un desenlace inesperado y doloroso. En el partido decisivo disputado en Nueva Jersey, la derrota de la selección argentina ante España no solo significa la pérdida del título, sino que podría marcar el fin de una era. Tras el pitido final, las lágrimas en el rostro del delantero de 39 años indican que está a punto de poner fin a su carrera internacional. Así lo informa Goal.com .

Durante este torneo, Messi guio a su equipo por los campos de Norteamérica, pero en el partido final quedó algo ensombrecido. La selección argentina optó por un estilo muy agresivo y físico ante la superioridad técnica de España, lo que impidió que Messi desplegara todo su potencial creativo. Según Goal.com, el peso de la derrota y el estado emocional del jugador sugieren que ha llegado el momento de despedirse de la selección.

Resiliencia y reconocimiento tardío

El camino de Lionel Messi con la camiseta argentina no ha sido fácil. Criticado durante años en su país y sin lograr el cariño total de la afición, solo después de los 34 años comenzó a ganar los trofeos principales. Los éxitos logrados con el equipo dirigido por Lionel Scaloni —la Copa América y la Copa del Mundo en Qatar— son fruto de la resiliencia de Messi. Aunque anunció su retiro de la selección hace diez años, regresó para grabar su legado con letras de oro.

En una entrevista tras la final, Messi no ocultó su profunda decepción por la derrota. «El dolor que deja este resultado es infinito y llevará tiempo sanar esta herida», señaló. Sin embargo, independientemente de la decisión que tome, su lugar en la historia del fútbol argentino ya es intocable. Antes del torneo, él mismo sugirió que había cumplido su misión al declarar: «Yo ya había terminado el juego en Qatar».

Las páginas dolorosas de la historia

Al repasar la carrera internacional de Messi, vemos que ha enfrentado duras pruebas en varias ocasiones. En la Copa del Mundo 2010 y la Copa América 2011 no marcó ningún gol y Argentina fue eliminada en cuartos de final. Esta racha de mala suerte continuó incluso después de recibir el brazalete de capitán:

La derrota ante Alemania en la final de la Copa del Mundo 2014;

La decepción en el partido contra Chile en la final de la Copa América 2015;

La final perdida nuevamente ante Chile en la Copa América Centenario 2016.

Tres derrotas consecutivas en finales obligaron a Messi a dejar la selección en aquel entonces. Pero regresó y mostró al mundo su verdadera fuerza. Las lágrimas de hoy no son solo por la derrota, sino el cierre emocional de un camino de veinte años, laborioso y honorable.

Aunque la final de 2026 no terminó como se esperaba, el vínculo entre Messi y Argentina es ahora más fuerte que nunca. Permanecerá en su país no solo como un gran futbolista, sino como un símbolo de no rendirse. Ahora, todo el mundo del fútbol espera su declaración oficial, pero nadie duda de que ya ha conquistado la cima del fútbol.