Cristiano Ronaldo dio «like» a una publicación que acusa a la FIFA y a Messi de corrupción

La rivalidad entre las dos leyendas del fútbol mundial, Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, se intensifica fuera del campo. La estrella portuguesa causó revuelo en Instagram al dar «like» a un video que acusa a la FIFA de corrupción y afirma que la organización busca deliberadamente entregar la Copa del Mundo 2026 a Messi. Así lo informa Goal.com .

Este incidente ocurrió poco antes de la derrota de Argentina ante España en la final. Según Goal.com, el video aprobado por Ronaldo contiene las duras críticas de la periodista española Pilar Rodríguez Losantos. Ella señaló que, a lo largo del torneo en Norteamérica, las decisiones arbitrales han favorecido sistemáticamente a la «Albiceleste».

FIFA y controversias arbitrales

En el programa «Espejo Público», Losantos cuestionó la integridad de la FIFA: «¡Argentina debería haber sido eliminada hace al menos cinco partidos! Solo siguen en el torneo con la ayuda de la FIFA, una de las organizaciones más corruptas del planeta. No temo a Argentina, temo a Gianni Infantino. No jugamos contra Argentina, sino contra toda la FIFA que quiere entregar la Copa del Mundo a Lionel Messi».

Las críticas sobre el arbitraje alcanzaron su punto máximo tras la victoria de Argentina por 3-2 sobre Egipto en los octavos de final. En ese partido, el gol de Egipto fue anulado por el VAR y las reclamaciones de penalti fueron rechazadas. La Federación Egipcia de Fútbol presentó una queja formal ante la FIFA.

Reacciones de las partes

El jefe del comité de árbitros de la FIFA, Pierluigi Collina, respondió afirmando que no hubo parcialidad en el arbitraje. El defensa argentino Lisandro Martínez calificó el trabajo de los árbitros como «excelente». Sin embargo, el respaldo de una figura tan influyente como Ronaldo a estas acusaciones ha generado intensos debates en las redes sociales.

Para los aficionados al fútbol, estas confrontaciones siempre resultan apasionantes. La lucha por el estatus de «GOAT» entre Messi y Ronaldo se enriquece no solo con los resultados, sino también con estos movimientos sociales inesperados. Este gesto de Cristiano Ronaldo muestra su postura no solo sobre la rivalidad, sino también sobre la gobernanza del fútbol internacional.