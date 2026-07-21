Los discursos de Messi y Martínez en el vestuario: «Solo los cobardes juegan hacia atrás»

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Los discursos de Messi y Martínez en el vestuario: «Solo los cobardes juegan hacia atrás»

Tras la derrota de Argentina ante España en la final de la Copa del Mundo, salieron a la luz los apasionados discursos del capitán Lionel Messi y el portero Emiliano Martínez durante el descanso. Las imágenes grabadas en el túnel del estadio de Nueva Jersey mostraron cómo los líderes de la «Albiceleste» intentaron motivar al equipo en los momentos más críticos del partido. Así lo informa Goal.com informa .

Aunque el marcador se mantuvo sin goles durante el tiempo reglamentario, España dominaba el juego. Según Goal.com, Emiliano Martínez exigió audacia y agresividad a sus compañeros en el descanso. El portero gritó a sus defensas: «¡Jueguen con el corazón, chicos! Jugar con el corazón no es jugar hacia atrás, es ir hacia adelante. ¡Adelante, siempre adelante! Solo los cobardes juegan hacia atrás. ¡Busquen a Messi con tres pases, demuestren que saben construir el juego desde atrás!»

El llamado a la calma de Lionel Messi

Antes del inicio del partido, Lionel Messi había instado a sus compañeros a ignorar la presión externa y mantener la calma. Las polémicas arbitrales y los rumores sobre un supuesto favoritismo hacia Argentina durante el torneo habían creado un ambiente tenso. Messi animó a los jugadores a centrarse únicamente en el fútbol.

«Chicos, tranquilos, lo más importante es la calma. Concentrémonos solo en el fútbol. Olvídense de todo y simplemente jueguen», enfatizó el capitán argentino. En el descanso, respaldó las palabras de Martínez llamando al equipo a mostrar su carácter: «Muestren carácter, siempre lo hemos tenido, si no es ahora, ¿cuándo? Juguemos nuestro fútbol».

Una dura derrota en la final y el futuro

Desafortunadamente, estas palabras inspiradoras no fueron suficientes para darle la victoria a Argentina. Un gol de Ferran Torres en la prórroga le dio el título a España. Los dirigidos por Lionel Scaloni no pudieron resistir la presión rival tras la expulsión de Enzo Fernández al final del encuentro.

Esta derrota se percibe como el fin de una era para el fútbol argentino. A sus 39 años, se espera que esta Copa del Mundo sea la última en la carrera de Lionel Messi. El futuro de Emiliano Martínez, de 33 años, en la selección también es una incógnita.

La «Albiceleste» entra ahora en una etapa de cambios profundos, enfocada en el rejuvenecimiento de la plantilla y el fortalecimiento de la disciplina. La final de Nueva Jersey pasará a la historia no solo como la pérdida de un título, sino como la despedida de una generación legendaria.

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