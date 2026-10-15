Brann — Lincoln Red Imps: alineaciones y directo
El encuentro de la Liga Conferencia entre Brann y Lincoln Red Imps comenzará el 16 de octubre a las 00:00 (hora de Taskent).
Una vez iniciado el partido, los eventos se actualizarán en el directo.
Alineación inicial de Brann: 12. Nilsen S., 9. Castro N., 19. Gudmundsson E., 10. Ingason K. M., 21. Kasanvirjo N., 3. Knudsen F. (capitán), 22. Magnusson S., 23. Pedersen T., 17. Soltvedt Y., 18. Sorensen Y., 25. Vassberg N.
Suplentes de Brann: 2. Kornik L., 20. Dragsnes V., 1. Dingeland M., 16. Eriksen K., 11. Finne B., 43. Haugen B., 36. Hellesoy H. M., 29. Holm N., 39. Legreyd Y., 15. Torsvik Y., 41. Vilhelmsen A.
Entrenador de Brann: Horneland E.
Alineación inicial de Lincoln Red Imps: 13. Hankins J., 5. Cardozo T., 66. Ersteling Y., 18. Garcia T., 9. Gomez K., 23. Jo, 8. Mandi, 21. Nano, 11. Romero Morillo A., 3. Rutjens K., 22. Torrilla G. (capitán).
Suplentes de Lincoln Red Imps: 32. Alvarez F., 20. Britto E., 7. Casciaro L., 19. Flalhi Idrissi Y., 27. Hamm M., 2. Jolly E., 6. Lopez B., 10. Mula A., 1. Nauzet Santana, 4. Pinto N., 44. Toledano M.
Entrenador de Lincoln Red Imps: Pavon.
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