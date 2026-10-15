Brann — Lincoln Red Imps: alineaciones y directo

·44·Deportes
Brann — Lincoln Red Imps: alineaciones y directo

El encuentro de la Liga Conferencia entre Brann y Lincoln Red Imps comenzará el 16 de octubre a las 00:00 (hora de Taskent).

Una vez iniciado el partido, los eventos se actualizarán en el directo.

Alineación inicial de Brann: 12. Nilsen S., 9. Castro N., 19. Gudmundsson E., 10. Ingason K. M., 21. Kasanvirjo N., 3. Knudsen F. (capitán), 22. Magnusson S., 23. Pedersen T., 17. Soltvedt Y., 18. Sorensen Y., 25. Vassberg N.

Suplentes de Brann: 2. Kornik L., 20. Dragsnes V., 1. Dingeland M., 16. Eriksen K., 11. Finne B., 43. Haugen B., 36. Hellesoy H. M., 29. Holm N., 39. Legreyd Y., 15. Torsvik Y., 41. Vilhelmsen A.

Entrenador de Brann: Horneland E.

Alineación inicial de Lincoln Red Imps: 13. Hankins J., 5. Cardozo T., 66. Ersteling Y., 18. Garcia T., 9. Gomez K., 23. Jo, 8. Mandi, 21. Nano, 11. Romero Morillo A., 3. Rutjens K., 22. Torrilla G. (capitán).

Suplentes de Lincoln Red Imps: 32. Alvarez F., 20. Britto E., 7. Casciaro L., 19. Flalhi Idrissi Y., 27. Hamm M., 2. Jolly E., 6. Lopez B., 10. Mula A., 1. Nauzet Santana, 4. Pinto N., 44. Toledano M.

Entrenador de Lincoln Red Imps: Pavon.

En directo EN VIVO
27
El Lincoln Red Imps controla el ritmo del partido mediante pases cortos precisos.
24🟥
Partido entre Brann y Lincoln Red Imps. Resultado: 0-0. Comentario: Fuimos testigos de cómo Neraysho Kasanwirjo (Brann) recibió una tarjeta roja.
23
Joachim Soltvedt (Brann) saca el córner, pero la jugada no trae consecuencias.
21
Joachim Soltvedt (Brann) comete una falta sobre su rival pero se libra de la sanción del árbitro.
19
Los jugadores del Brann controlan el balón y se dan pases cortos. Esperan a que se abran espacios en la defensa.
15
Tras un balón parado ejecutado por el Brann, uno de los defensas se hizo fácilmente con el esférico.
14
Joachim Soltvedt (Brann) ejecuta el saque de esquina y centra al área, pero la defensa rival está atenta y despeja bien el balón. El balón sale del campo y se señala otro córner. Brann tendrá la oportunidad de crear una ocasión de peligro ante la portería rival.
12
Kristian Mani Ingason (Brann) regateó a los defensas y se abrió hueco para disparar dentro del área, pero su remate raso al centro fue detenido por Jelan Hankins.
10
Sævar Magnússon (Brann) se elevó para conectar un centro cerca del área, pero su remate de cabeza se marchó rozando el poste derecho.
8
El Brann está jugando de maravilla. Los jugadores controlan el balón, dando principalmente pases al primer toque. Ahora mismo están controlando el ritmo del partido.
6🟨
Neraysho Kasanwirjo (Brann) comete falta y el árbitro le muestra la tarjeta amarilla sin vacilar.
6
El Brann baja el ritmo de juego, tocando el balón a uno o dos toques. Lo están pasando muy mal los rivales ahora mismo, correr sin balón les está costando mucho físicamente.
3
Brann sacó un córner en corto.
3
El Brann controla el balón en este momento con pases precisos y domina por completo el partido.
1
La primera parte acaba de empezar.
00:01
Los jugadores ya están en el campo y el partido está a punto de empezar. Brann sacará de centro.
00:00
El partido de hoy será dirigido por Dalibor Černý.
00:00
En los detalles del partido, puedes consultar las alineaciones de los equipos antes de que comience el juego.
00:00
Bienvenidos a la retransmisión de texto del partido de hoy. Pueden seguir todos los momentos importantes en el campo en formato de texto. Disfruten del partido.
BrannLincoln Red ImpsLiga ConferenciaFútbolAlineaciones
Compartir:
Canal de TelegramSeguir en Google
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Brighton - Kauno Žalgiris: alineaciones y directoBrighton - Kauno Žalgiris: alineaciones y directoAyer 22:51Hearts - Nordsjælland: alineaciones y directoHearts - Nordsjælland: alineaciones y directoAyer 22:50Twente - Thun: alineaciones y directoTwente - Thun: alineaciones y directoAyer 22:48Atalanta — Pafos: alineaciones y directoAtalanta — Pafos: alineaciones y directoAyer 22:48Sint-Truiden — Iberia 1999: alineaciones y directoSint-Truiden — Iberia 1999: alineaciones y directoAyer 22:48FC Copenhague - Braga: alineaciones y directoFC Copenhague - Braga: alineaciones y directoAyer 22:48
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación

Más leídas Deportes noticias

Nakamura reacciona al premio de 200 000 dólares otorgado a los ajedrecistas uzbekos
Nakamura reacciona al premio de 200 000 dólares otorgado a los ajedrecistas uzbekos
Un ex scout del Manchester United revela un secreto impactante sobre Abdukodir Khusanov
Un ex scout del Manchester United revela un secreto impactante sobre Abdukodir Khusanov
La madre de Cristiano Ronaldo reacciona por primera vez a la salida de su hijo de la selección nacional
La madre de Cristiano Ronaldo reacciona por primera vez a la salida de su hijo de la selección nacional
Cristiano Ronaldo sufre su mayor derrota en Arabia Saudita
Cristiano Ronaldo sufre su mayor derrota en Arabia Saudita
« Jugar sin parar contra Uzbekistán daña nuestra reputación » — El entrenador de Persépolis
« Jugar sin parar contra Uzbekistán daña nuestra reputación » — El entrenador de Persépolis
Manchester City reacciona oficialmente a la victoria de Uzbekistán sobre Irán
Manchester City reacciona oficialmente a la victoria de Uzbekistán sobre Irán
Un experto extranjero critica los pasos del «Gran Uzbeco» en el boxeo profesional
Un experto extranjero critica los pasos del «Gran Uzbeco» en el boxeo profesional
La prensa iraní en shock: lección táctica de Cannavaro y una humillante racha de 7 partidos
La prensa iraní en shock: lección táctica de Cannavaro y una humillante racha de 7 partidos