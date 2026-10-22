Lincoln Red Imps - Twente: alineaciones y directo

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Lincoln Red Imps - Twente: alineaciones y directo

El encuentro entre Lincoln Red Imps y Twente de la Conference League comienza el 23 de octubre a las 00:00 (hora de Taskent).

Una vez iniciado el partido, los eventos se actualizarán en el directo.

Alineación titular de Lincoln Red Imps: 13. Hankins J., 66. Ersteling Y., 6. Lopes B. (capitán), 3. Routis K., 21. Nano, 19. Flalhi Idrissi Y., 22. Torrilla G., 8. Mandi, 10. Mula A., 9. Gomez K., 11. Romero Morillo A.

Suplentes de Lincoln Red Imps: 32. Alvarez F., 20. Britto E., 7. Casciaro L., 18. Garcia T., 27. Hamm M., 23. Jo, 2. Jolley E., 44. Manu, 1. Nauzet Santana, 4. Pinto N.

Entrenador de Lincoln Red Imps: Pavon.

Alineación titular de Twente: 16. Drommel J., 28. van Rooij B., 3. Propper R. (capitán), 4. Nystad R., 29. Adelgaard A., 6. Zerrouki R., 20. van den Belt T., 11. Rots D., 10. Taha Y., 7. Pjaca M., 9. Weghorst W.

Suplentes de Twente: 18. Buvua J., 31. Gerritsen J., 14. Hlynsson K., 24. Kurowski K., 39. Meijlink J., 26. Nagel B., 27. Orjaseter S., 22. Pasveer R., 2. Rosiak M., 25. Vennegoor of Hesselink L., 8. Weidmann D.

Entrenador de Twente: van den Brom J.

En directo0-1 EN VIVO
190-1
¡Gol! Tras un gran pase de Wout Weghorst, Thomas van den Belt (Twente) recibe el balón en el área y no perdona, enviándolo al fondo de la red por la esquina inferior izquierda. 0:1.
18
Younes Taha (Twente) saca el córner, pero un defensa intercepta el balón.
17
Thomas van den Belt (Twente) penetra en el área, se deshace de un defensa y dispara, pero el balón se marcha por encima del larguero. El balón sale del campo y Lincoln Red Imps reanudará con un saque de puerta.
14
Ramiz Zerrouki (Twente) ejecuta un córner muy potente y ninguno de sus compañeros logra rematar de cabeza. El balón se va fuera y el portero del Lincoln Red Imps sacará de puerta.
14
Ramiz Zerrouki (Twente) ejecuta el córner, pero la defensa rival está atenta y despeja el balón.
14
Thomas van den Belt (Twente) no pudo centrar al área, su acción fue bloqueada. El balón salió fuera del campo. Twente sacará de esquina.
12
Mandee (Lincoln Red Imps) puede continuar el partido.
11
El partido está detenido por ahora, Mandi (Lincoln Red Imps) está lesionado y los médicos tienen que entrar al campo.
10
El saque de esquina ejecutado por Ramiz Zerrouki (Twente) no generó ningún peligro. Los defensas estuvieron atentos y despejaron el balón.
7
Daan Rots encontró a Marko Pjaca dentro del área con un gran pase, pero disparó por encima del travesaño. El balón se fue fuera y Lincoln Red Imps reanudará con un saque de puerta.
5
El centro de Younes Taha (Twente) no encontró rematador y la jugada se extinguió. El balón salió fuera y Lincoln Red Imps sacará de puerta.
4
Los jugadores del Twente combinan con pases cortos para buscar una oportunidad de disparo.
3
Álvaro Romero Morillo (Lincoln Red Imps) comete falta y Matteo Marcenaro hace sonar su silbato.
1
¡El partido de hoy acaba de empezar, disfruten del juego!
00:06
Los jugadores están en el campo y el Twente pone el balón en juego.
00:06
El partido de hoy será dirigido por Matteo Marcenaro.
00:06
Ya conocemos las alineaciones titulares. Puedes encontrarlas en los detalles del partido.
00:06
Bienvenidos a nuestra retransmisión en directo. Os traeremos todos los detalles de lo que ocurra en el césped. El inicio del partido está a punto de llegar.
Lincoln Red ImpsTwenteConference LeagueFútbolDirecto
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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