Lincoln Red Imps - Twente: alineaciones y directo

El encuentro entre Lincoln Red Imps y Twente de la Conference League comienza el 23 de octubre a las 00:00 (hora de Taskent).

Una vez iniciado el partido, los eventos se actualizarán en el directo.

Alineación titular de Lincoln Red Imps: 13. Hankins J., 66. Ersteling Y., 6. Lopes B. (capitán), 3. Routis K., 21. Nano, 19. Flalhi Idrissi Y., 22. Torrilla G., 8. Mandi, 10. Mula A., 9. Gomez K., 11. Romero Morillo A.

Suplentes de Lincoln Red Imps: 32. Alvarez F., 20. Britto E., 7. Casciaro L., 18. Garcia T., 27. Hamm M., 23. Jo, 2. Jolley E., 44. Manu, 1. Nauzet Santana, 4. Pinto N.

Entrenador de Lincoln Red Imps: Pavon.

Alineación titular de Twente: 16. Drommel J., 28. van Rooij B., 3. Propper R. (capitán), 4. Nystad R., 29. Adelgaard A., 6. Zerrouki R., 20. van den Belt T., 11. Rots D., 10. Taha Y., 7. Pjaca M., 9. Weghorst W.

Suplentes de Twente: 18. Buvua J., 31. Gerritsen J., 14. Hlynsson K., 24. Kurowski K., 39. Meijlink J., 26. Nagel B., 27. Orjaseter S., 22. Pasveer R., 2. Rosiak M., 25. Vennegoor of Hesselink L., 8. Weidmann D.

Entrenador de Twente: van den Brom J.