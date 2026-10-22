Kauno Žalgiris — Brann: alineaciones y directo

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Kauno Žalgiris — Brann: alineaciones y directo

El partido de la Conference League entre Kauno Žalgiris y Brann comenzará el 22 de octubre a las 21:45 (hora de Taskent).

Una vez iniciado el encuentro, los eventos se actualizarán en el directo.

Alineación inicial del Kauno Žalgiris: 55. Svedkauskas T., 45. Mutashi Dj., 77. Lekiatas R., 3. Tolordava A., 37. Iyobosa Edokpolor N., 20. Kalik A., 70. Urega F., 17. Fiolich I., 10. Sirgedas G. (capitán), 15. Leo Ribeyro, 19. Renan Oliveira.

Suplentes del Kauno Žalgiris: 7. Benshaib A., 24. Burba M., 27. Debelyux G., 23. Ernandes A., 8. Karashima Ya., 62. Kastrati L. II., 9. Krekovich L., 22. Mikelionis D., 47. Potsyus V., 14. Slivka V., 74. Uzkurnis A.

Entrenador del Kauno Žalgiris: Sopich Z.

Alineación inicial del Brann: 12. Nilsen S., 15. Torsvik Y., 3. Knudsen F. (capitán), 18. Sorensen Y., 17. Soltvedt Y., 10. Ingason K. M., 25. Vassberg N., 19. Gudmundsson E., 22. Magnusson S., 29. Holm N., 9. Castro N.

Suplentes del Brann: 2. Kornik L., 20. Dragsnes V., 1. Dingeland M., 16. Eriksen K., 11. Finne B., 43. Haugen B., 36. Hellesoy H. M., 39. Legreyd Y., 23. Pedersen T., 41. Vilhelmsen A.

Entrenador del Brann: Horneland E.

En directo1-2 EN VIVO
27
Partido: Kauno Zalgiris - Brann. Resultado: 1-2. Posesión – 28:72.
251-2
Joachim Soltvedt envía un centro magnífico al área. Noah Holm (Brann) llega al balón y remata de cabeza a quemarropa cerca del poste derecho, dejando indefenso a Tomas Švedkauskas. Demostró su instinto goleador: un disparo fantástico. El marcador es 1-2.
22
Joachim Soltvedt (Brann) recibe un pase preciso, se crea espacio cerca de la frontal del área, pero su remate desviado se marcha muy por encima del larguero.
21
¡Joachim Soltvedt (Brann) cae en fuera de juego!
20
El Brann parece estar encontrando su juego y ha tomado el control del balón. Esperan el momento oportuno para crear nuevas ocasiones de ataque.
18
Jonas Torsvik (Brann) recibe un pase magnífico y desperdicia una gran ocasión; su remate desde dentro del área se marchó rozando el poste derecho.
16
Ivan Fiolić (FK Kauno Žalgiris) centra al área, pero el balón va demasiado cerca del portero Simen Nilsen, que se hace con él.
14
Niklas Castro (Brann) remata de primera desde fuera del área, raso y al centro de la portería, pero Tomas Švedkauskas estaba preparado y atrapa el balón sin problemas.
12
Leo Ribeiro (Kauno Zalgiris) centra el balón al área desde el saque de esquina.
121-1
Renan Oliveira (Kauno Žalgiris) estuvo muy atento en el área pequeña y, de forma insólita, empujó el balón con el cuerpo por detrás del portero para marcar. Pone el 1-1 en el marcador.
11
Leo Ribeiro (Kauno Zalgiris) centra al área, pero un defensa despeja el balón. El balón sale fuera del terreno de juego. El Kauno Zalgiris sacará de esquina.
9
Los jugadores del Kauno Zalgiris controlan el balón y se pasan en corto. Esperan a que se abran huecos en la defensa.
70-1
¡Niklas Castro (Brann) regateó a Tomas Svedkauskas y mandó el penalti directo al centro de la portería!
7
Niklas Castro (Brann) asume la responsabilidad y ya está colocando el balón.
6🎯
Se acerca la decisión del VAR. ¡Sí, es penalti!
5VAR
El árbitro Pavle Ilić hizo la seña del VAR y se dirigió al monitor para revisar si hay penalti. ¡A ver qué pasa!
4
Anton Tolordava (FC Kauno Zalgiris) pareció tocar el balón con la mano dentro del área, pero el árbitro no estaba en la melhor posición. Vamos a ver qué decide.
3
Jakob Lungvig Sørensen (Brann) encontró espacio libre frente al arco y remató de cabeza tras un tiro libre. Su preciso disparo iba hacia la esquina inferior izquierda, pero Tomas Švedkauskas mostró una reacción brillante para despejar el balón.
2
Pavle Ilić ve claramente la situación y señala falta cometida por Gratas Sirgėdas (FC Kauno Žalgiris).
1
Los jugadores han saltado al campo y el partido está a punto de empezar. El Kauno Zalgiris pone el balón en juego.
1
El partido acaba de empezar.
21:46
Los jugadores han saltado al campo y el partido está a punto de empezar. El Kauno Zalgiris saca de centro.
21:45
Presentamos al árbitro principal del partido de hoy, él es Pavle Ilić.
21:45
En los detalles del partido, puedes consultar las alineaciones de los equipos antes del inicio.
21:45
Hola a todos los aficionados al fútbol, estamos aquí para ofrecerles la narración en directo de este encuentro y cubrir los momentos más interesantes e importantes. Nos aseguraremos de que no se pierdan nada, así que relájense y disfruten.
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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