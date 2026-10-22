Kauno Žalgiris — Brann: alineaciones y directo

El partido de la Conference League entre Kauno Žalgiris y Brann comenzará el 22 de octubre a las 21:45 (hora de Taskent).

Una vez iniciado el encuentro, los eventos se actualizarán en el directo.

Alineación inicial del Kauno Žalgiris: 55. Svedkauskas T., 45. Mutashi Dj., 77. Lekiatas R., 3. Tolordava A., 37. Iyobosa Edokpolor N., 20. Kalik A., 70. Urega F., 17. Fiolich I., 10. Sirgedas G. (capitán), 15. Leo Ribeyro, 19. Renan Oliveira.

Suplentes del Kauno Žalgiris: 7. Benshaib A., 24. Burba M., 27. Debelyux G., 23. Ernandes A., 8. Karashima Ya., 62. Kastrati L. II., 9. Krekovich L., 22. Mikelionis D., 47. Potsyus V., 14. Slivka V., 74. Uzkurnis A.

Entrenador del Kauno Žalgiris: Sopich Z.

Alineación inicial del Brann: 12. Nilsen S., 15. Torsvik Y., 3. Knudsen F. (capitán), 18. Sorensen Y., 17. Soltvedt Y., 10. Ingason K. M., 25. Vassberg N., 19. Gudmundsson E., 22. Magnusson S., 29. Holm N., 9. Castro N.

Suplentes del Brann: 2. Kornik L., 20. Dragsnes V., 1. Dingeland M., 16. Eriksen K., 11. Finne B., 43. Haugen B., 36. Hellesoy H. M., 39. Legreyd Y., 23. Pedersen T., 41. Vilhelmsen A.

Entrenador del Brann: Horneland E.