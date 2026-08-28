Las rondas de clasificación para la tercera competición de clubes de la UEFA, la UEFA Europa Conference League, han concluido. En la fase principal del torneo, un total de 36 equipos lucharán por el título en un formato de liga general renovado.

El sorteo oficial de la fase de liga tendrá lugar hoy, 28 de agosto a las 17:00 hora de Taskent, y se determinarán oficialmente los 6 rivales de cada club.

« Lugano » y Behruz Karimov en el escenario europeo

Para los aficionados al fútbol uzbekos, esta temporada de la Conference League despierta un interés especial. Nuestro talentoso defensa Behruz Karimov , que defiende los colores del club suizo « Lugano » , superó con éxito las rondas de clasificación y avanzó a la fase principal del torneo.

Nuestro compatriota tendrá ahora la oportunidad de demostrar su talento en partidos contra varios clubes europeos de renombre.

Composición completa de los 6 bombos antes del sorteo:

Bombo 1:

« Atalanta » (Italia), « Braga » (Portugal), « Ajax » (Países Bajos), « Freiburg » (Alemania), « Monaco » (Francia), « Copenhague » (Dinamarca).

Bombo 2:

« Midtjylland » (Dinamarca), « Crvena Zvezda » (Serbia), « Gent » (Bélgica), « Panathinaikos » (Grecia), « Pafos » (Chipre), « Brighton » (Inglaterra).

Bombo 3:

« Lugano » (Suiza), « Getafe » (España), KuPS (Finlandia), « Twente » (Países Bajos), « Borac » Banja Luka (Bosnia y Herzegovina), « Sint-Truiden » (Bélgica).

Bombo 4:

« Lincoln Red Imps » (Gibraltar), « Brann » (Noruega), « Hearts » (Escocia), « Kairat » (Kazajistán), « Trabzonspor » (Turquía), « Universitatea » (Rumanía).

Bombo 5:

« Riga » (Letonia), « Hajduk » (Croacia), « Jablonec » (Chequia), AGF (Dinamarca), « Nordsjælland » (Dinamarca), « Inter Club d'Escaldes » (Andorra).

Bombo 6:

« Thun » (Suiza), CSKA Sofia (Bulgaria), « Kauno Žalgiris » (Lituania), « Mjällby » (Suecia), « Iberia 1999 » (Georgia), « Egnatia » (Albania).

Choque de grandes: « Ajax », « Atalanta » y « Brighton »

El bombo 1 de la Conference League incluye a gigantes europeos experimentados como el Atalanta (Italia), el Ajax (Países Bajos) y el Mónaco (Francia).

Además, la presencia del Brighton (Premier League inglesa) y del Getafe (La Liga española) en el bombo 2 promete una competición intensa.

Según los resultados del sorteo que comienza hoy a las 17:00, cada equipo (incluido el Lugano de Behruz Karimov) recibirá un rival de cada bombo (6 partidos en total: 3 en casa, 3 fuera).