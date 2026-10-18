Real Madrid - Sevilla: alineaciones y directo
El partido de La Liga entre el Real Madrid y el Sevilla comenzará el 19 de octubre a las 00:00 (hora de Taskent).
Una vez iniciado el encuentro, los eventos se actualizarán en el directo.
Alineación inicial del Real Madrid: 1. Courtois T., 8. Valverde F. (capitán), 16. Konaté I., 4. Huijsen D., 17. Cucurella M., 5. Bellingham J., 14. Tchouaméni A., 9. Endrick, 15. Güler A., 25. Diomande O., 10. Mbappé K.
Suplentes del Real Madrid: 12. Alexander-Arnold T., 6. Camavinga E., 18. Carreras A., 21. Díaz B., 24. Dumfries D., 3. Éder Militão, 19. Espi K., 13. Lunin A., 31. Navarro Jiménez J., 27. Pitarch T., 22. Rüdiger A., 20. Silva B.
Entrenador del Real Madrid: Mourinho J.
Alineación inicial del Sevilla: 1. Vlachodimos O., 2. Iglesias J., 5. Castrin, 4. Salas K., 17. Suazo G., 6. Agoumé L., 24. Fofana Y., 11. Vargas R., 10. Peque, 20. Correa F. (capitán), 9. Ure R.
Suplentes del Sevilla: 14. Bueno M., 15. Cardoso F., 22. Carmona J. A., 29. Cruz J., 3. Díaz J., 21. Ejuke C., 13. Fran, 7. González A., 27. Guillén N., 33. Romero R., 12. Sangante A., 19. Stassen L.
Entrenador del Sevilla: García L.
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