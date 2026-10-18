Real Madrid - Sevilla: alineaciones y directo

·44·Deportes
Real Madrid - Sevilla: alineaciones y directo

El partido de La Liga entre el Real Madrid y el Sevilla comenzará el 19 de octubre a las 00:00 (hora de Taskent).

Una vez iniciado el encuentro, los eventos se actualizarán en el directo.

Alineación inicial del Real Madrid: 1. Courtois T., 8. Valverde F. (capitán), 16. Konaté I., 4. Huijsen D., 17. Cucurella M., 5. Bellingham J., 14. Tchouaméni A., 9. Endrick, 15. Güler A., 25. Diomande O., 10. Mbappé K.

Suplentes del Real Madrid: 12. Alexander-Arnold T., 6. Camavinga E., 18. Carreras A., 21. Díaz B., 24. Dumfries D., 3. Éder Militão, 19. Espi K., 13. Lunin A., 31. Navarro Jiménez J., 27. Pitarch T., 22. Rüdiger A., 20. Silva B.

Entrenador del Real Madrid: Mourinho J.

Alineación inicial del Sevilla: 1. Vlachodimos O., 2. Iglesias J., 5. Castrin, 4. Salas K., 17. Suazo G., 6. Agoumé L., 24. Fofana Y., 11. Vargas R., 10. Peque, 20. Correa F. (capitán), 9. Ure R.

Suplentes del Sevilla: 14. Bueno M., 15. Cardoso F., 22. Carmona J. A., 29. Cruz J., 3. Díaz J., 21. Ejuke C., 13. Fran, 7. González A., 27. Guillén N., 33. Romero R., 12. Sangante A., 19. Stassen L.

Entrenador del Sevilla: García L.

En directo EN VIVO
27
El Real Madrid saca la falta.
27
Youssouf Fofana (Sevilla) comete una falta muy dura en la lucha por el balón, y Mateo Busquets detiene el juego para señalar un tiro libre a favor del Real Madrid.
24🟨
Félix Correia (Sevilla) recibe una tarjeta amarilla por una falta.
24
Partido: Real Madrid - Sevilla. Resultado: 0-0. Comentario: Félix Correia (Sevilla) mostró una conducta sumamente antideportiva.
24🟨
¿Una tarjeta amarilla en la mano del árbitro? ¡Sí, así es! Dean Huijsen (Real Madrid) es amonestado.
23
Partido: Real Madrid - Sevilla. Resultado: 0-0. Comentario: Dean Huijsen (Real Madrid) comete una acción antideportiva.
23
Yan Diomande (Real Madrid) estuvo cerca de marcar con un disparo desde dentro del área, pero el balón se marchó rozando el poste izquierdo. El balón salió y el Sevilla sacará de puerta.
21
Endrick (Real Madrid) se abre hueco para disparar. Se creó espacio y soltó un potente disparo raso hacia el centro de la portería. ¡Odysseas Vlachodimos realiza una parada brilhante!
18
Jude Bellingham (Real Madrid) intenta avanzar, pero falla en el control y pierde el balón. El balón sale y el portero del Sevilla sacará de puerta.
17
El rechace llegó a la frontal del área para un Federico Valverde (Real Madrid) totalmente libre de marca. No dudó en disparar a portería, pero desgraciadamente el balón golpeó en su propio compañero.
15
Ruben Vargas (Sevilla) está furioso tras desaprovechar una gran ocasión desde el área chica. Mandó el rechaze a pocos centímetros del poste izquierdo. El balón se fue fuera y el Real Madrid sacará de puerta.
15
Sevilla ejecuta un tiro libre peligroso.
15
Jan Diomande (Real Madrid) comete falta sobre su rival, y Mateo Busquets hace sonar el silbato para señalar la infracción. El Sevilla ejecutará el tiro libre.
12
El Real Madrid está mostrando un juego en equipo brillante. Se pasan el balón de una manera preciosa. Excelente trabajo en equipo.
8
El Real Madrid organiza el juego con pases precisos para crear nuevas oportunidades de ataque.
4
Kylian Mbappé (Real Madrid) dispara a puerta, pero su remate sale muy desviado, pasando a varios metros del poste derecho. El balón se va fuera y el portero del Sevilla sacará de puerta.
3
Los jugadores del Sevilla se intercambian el balón con pases cortos.
2
Marc Cucurella (Real Madrid) comete una falta dura. El árbitro Mateo Busquets siguió la jugada de cerca. Se concede la ley de la ventaja para el Sevilla. Ejecutarán el tiro libre.
1
Comienza la primera parte.
00:04
Saca el Sevilla.
00:00
Presentamos al árbitro del partido de hoy, es Mateo Busquets.
00:00
Ahora ya conocemos las alineaciones iniciales. Puedes encontrarlas en los detalles del partido.
00:00
¡Buenas tardes, damas y caballeros! Bienvenidos a nuestro minuto a minuto en directo, donde les traeremos información al instante sobre todo lo que ocurra en el partido.
Real MadridSevillaLa LigaFútbolEspaña
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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