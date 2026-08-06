Rafa Alkorta habla sobre la relación entre Kylian Mbappé y Vinícius Júnior

Los desacuerdos y la falta de entendimiento sobre el terreno de juego entre los líderes del ataque del Real Madrid, Kylian Mbappé y Vinícius Júnior, se han convertido en uno de los principales problemas del equipo. Según Goal.com, el exdefensa del club Rafa Alkorta declaró abiertamente que esta situación no se debía al talento de los futbolistas, sino a sus ambiciones personales. De ello informa Goal.com.

El problema de los egos y la falta de conexión sobre el terreno de juego

Desde que el delantero francés llegó al Real Madrid en 2024, el rendimiento conjunto de las dos estrellas no ha sido tan eficaz como se esperaba, lo que ha generado numerosos debates. Durante su intervención en el programa El Larguero, de la Cadena SER, Rafa Alkorta ofreció una valoración crítica de la situación. Según sus palabras, el principal obstáculo es el ego excesivamente elevado de los futbolistas.

Alkorta afirmó que nunca se había encontrado con una situación así durante su carrera como futbolista. Aunque Mbappé marca cerca de 50 goles por temporada, reconoció que era cierto que ambos no conseguían entenderse por completo. En opinión del exdefensa, los jugadores carecen de química no solo con el balón, sino también en sus movimientos sin él.

El papel de José Mourinho y nuevas esperanzas

El exdefensa confía en que el nuevo entrenador, José Mourinho, pueda lograr que los dos delanteros jueguen de forma eficaz en la misma línea. Según Alkorta, el técnico portugués debe conseguir lo que sus predecesores no pudieron y establecer la estricta disciplina que se exige a Vinícius.

Además, en los últimos tiempos se han intensificado las negociaciones para ampliar más allá de 2027 el actual contrato de Vinícius Júnior con el Real Madrid. Se espera que el acercamiento entre las partes alegre a los aficionados y tenga un efecto positivo en el estado anímico del futbolista.

Una nueva preparación de pretemporada

El Real Madrid se prepara intensamente para los partidos de la nueva temporada. El equipo disputará un amistoso contra el Ferencváros el sábado y, cuatro días después, se enfrentará al Deportivo La Coruña.

El conjunto blanco comenzará su temporada de Liga 2026-2027 como visitante el 22 de agosto, en el campo del Espanyol. José Mourinho planea aprovechar estos partidos para mejorar la conexión entre Mbappé y Vinícius Júnior.