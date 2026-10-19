En el marco de La Liga española, el club madrileño, que derrotó al Real Madrid jamoasi bosh murabbiyi Sevilla vio a su entrenador, José Mourinho, elogiar el desempeño de su equipo en la rueda de prensa posterior al partido.

Kylian MbappéUn doblete de Kylian Mbappé, junto con los golazos de Arda Güler y Yan Diomande, confirmaron el gran estado de forma del «club blanco».

«Hicimos tres cambios y funcionó»: La táctica del entrenador

El técnico del Real Madrid Zone habló sobre los cambios en la plantilla y la disciplina en el campo en una entrevista concedida a:

Presión desde el primer minuto: «Jugamos muy bien y de forma ordenada desde el primer minuto. El inicio del partido anterior contra la Roma no fue como queríamos;

3 cambios en la alineación: Precisamente para corregir esa carencia, hoy introdujimos tres cambios en el once inicial, y esa decisión táctica dio sus frutos;

Verdadero espíritu de equipo: En los tres partidos tras el parón internacional, nuestro equipo ha mostrado un juego digno y estable. Aunque el partido contra la Roma fue muy duro, cumplimos con la tarea. Hoy todo salió excelente. ¡Eso es un verdadero equipo!», declaró el técnico portugués.

Leipzig y el Clásico a la vista: El calendario intenso de los madrileños

Esta contundente victoria sobre el Sevilla impulsa a los madrileños con gran moral hacia los partidos más importantes y decisivos:

UEFA Champions League (21 de octubre): Los pupilos de José Mourinho recibirán el 21 de octubre en su estadio, el Santiago Bernabéu, al equipo alemán del un rival incómodo, RB Leipzig ;

El Clásico (25 de octubre): El 25 de octubre, todas las miradas estarán puestas en el choque de la temporada: el derbi implacable entre el FC Barcelona y el Real Madrid, que se jugará a domicilio.

Los cuatro goles marcados al Sevilla y la cohesión del tridente ofensivo envían un mensaje serio y audaz al rival antes del próximo Clásico.