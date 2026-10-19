Doblete de Mbappé, supergol de Diomande: el Real arrolla al Sevilla 4-1

En el marco de la jornada 9 de La Liga española, el club madrileño Real Madrid recibió al equipo andaluz del Sevilla en su majestuoso estadio Santiago Bernabéu. En el emocionante encuentro disputado la noche del 18 de octubre, los madridistas mostraron una superioridad total y lograron una victoria contundente por 4-1.

El héroe del partido fue el extremo marfileño Vinícius Júnior quien actuó por la banda izquierda en lugar del sancionado Diomande quien participó directamente en los cuatro goles de su equipo.

Intensidad ofensiva: el doblete de Mbappé y los supergoles

El club madrileño ejerció una fuerte presión sobre la defensa rival desde los primeros minutos:

Un supergol de Arda Güler para abrir el marcador: En el minuto 33, el talento turco Arda Güler abrió el marcador con un disparo espectacular — 1-0;

Kylian Mbappécon un doblete: Cuatro minutos después, en el 37, Mbappé amplió la ventaja (2-0). En la segunda parte, en el minuto 63, el goleador francés transformó un penalti con sangre fría para poner el 3-0;

El gol del honor de Bueno: En el minuto 80, el suplente Bueno anotó el único gol del Sevilla — 3-1;

El broche de oro de Diomande: En el minuto 82, Diomande, incansable durante todo el partido, marcó un supergol para sellar el 4-1 definitivo.

Ficha técnica

La Liga. Jornada 9

Real Madrid — Sevilla 4-1

18 de octubre, Santiago Bernabéu.

Goles: Güler (33), Mbappé (37, 63 pen), Diomande (82) — Bueno (80).

Amonestaciones: Huijsen (23), Andrade (23), Iglesias (69), Cucurella (73).

Real Madrid: Courtois, Valverde (Militão, 85), Konaté, Huijsen, Cucurella, Bellingham (Silva, 70), Tchouaméni, Güler (Camavinga, 78), Endrick (Díaz, 70), Diomande, Mbappé (Espi, 85).

Sevilla: Vlachodimos, Iglesias (Carmona, 72), Castrin, Salas, Suazo, Agoumé, Fofana, Vargas (Ejuke, 46), Peque (Bueno, 56), Andrade (González, 73), Ure (Stassin, 56).

Situación en la tabla

Esta victoria refuerza la posición de los madrileños en la carrera por el título: