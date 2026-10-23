Predicción sensacional en el ajedrez mundial: Nakamura no duda del triunfo de Sindarov

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Predicción sensacional en el ajedrez mundial: Nakamura no duda del triunfo de Sindarov

El mundo del ajedrez internacional está ante un enfrentamiento histórico. Por el título mundial, el actual campeón, el indio Gukesh Dommaraju y el gran maestro uzbeko, ganador sensacional del torneo de candidatos, Javohir Sindarov se medirán cara a cara.

Antes de este enfrentamiento crucial, el famoso gran maestro y analista estadounidense Hikaru Nakamura presentó su análisis a la revista Rook Review. En su opinión, nuestro compatriota tiene una clara ventaja en el próximo match y su éxito podría repetir una de las demostraciones de campeonato más brillantes en la historia del ajedrez.

«Es difícil imaginar que Sindarov pierda»: Comparación con el duelo Carlsen-Anand

Nakamura comparó el escenario más probable con el ascenso de Magnus Carlsen al trono mundial:

  • Ventaja convincente: «Si miro la situación objetivamente, me cuesta imaginar que Sindarov no gane. Por supuesto, como espectador, me gustaría ver un duelo igualado e intenso, pero basándonos en la realidad, el escenario más probable es una victoria muy convincente de Sindarov;

  • Repetición de la historia de 2013: Esto me recuerda al duelo entre Magnus y Anand en 2013. En aquel entonces, Carlsen derrotó a su oponente en las partidas segunda, sexta y décima, convirtiéndose en campeón de manera muy convincente. Creo que esa es la opción más realista para este duelo actual», dijo Nakamura.

«Gukesh no muestra un salto de calidad»

El gran maestro estadounidense también evaluó de forma crítica la forma actual del campeón mundial vigente, Gukesh:

  • Posibilidad de igualdad: Según Nakamura, Gukesh solo podría tener una ventaja psicológica si el enfrentamiento fuera totalmente igualado;

  • Estancamiento en el nivel de juego: «Si el match fuera realmente igualado, Gukesh tendría más probabilidades de ganar. Pero no creo que este duelo sea tan equilibrado. En el último año y medio, no he visto ninguna señal o cambio que indique un salto de calidad o que Gukesh haya empezado a jugar a un nivel inesperadamente superior», subrayó.

Recordemos que Javohir Sindarov ganó el torneo de candidatos de forma absoluta, obteniendo oficialmente el derecho a enfrentarse al campeón Gukesh Dommaraju por la corona mundial. Este duelo, esperado por todos los aficionados al ajedrez, promete ser el enfrentamiento más intenso de la nueva era.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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