¡Primer paso hacia la corona mundial! Javohir Sindarov se enfrenta a Gukesh con las piezas blancas
¡El 24 de noviembre comienza uno de los eventos más importantes del mundo del ajedrez: el duelo decisivo por el campeonato mundial!
El gran maestro uzbeko Javohir Sindarov se medirá ante el actual campeón mundial, el indio Gukesh Dommaraju, frente al tablero.
En la primera partida, Javohir Sindarov jugará con las piezas blancas. Por lo tanto, nuestro compatriota será quien realice el primer movimiento.
Este encuentro histórico tiene una particularidad: ambos ajedrecistas tienen 20 años. Por ello, se espera que este duelo sea uno de los más jóvenes en la historia del campeonato mundial.
¡Por primera vez en los 140 años de historia del campeonato mundial, un ajedrecista de Uzbekistán podría conquistar la corona mundial!
¿Quién crees que ganará: Javohir Sindarov o Gukesh?
¡Deja tu pronóstico en los comentarios y deséale suerte a nuestro compatriota!
¡Quedan pocas horas para la lucha por la corona mundial!
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