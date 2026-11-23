¡El 24 de noviembre comienza uno de los eventos más importantes del mundo del ajedrez: el duelo decisivo por el campeonato mundial!

El gran maestro uzbeko Javohir Sindarov se medirá ante el actual campeón mundial, el indio Gukesh Dommaraju, frente al tablero.

En la primera partida, Javohir Sindarov jugará con las piezas blancas. Por lo tanto, nuestro compatriota será quien realice el primer movimiento.