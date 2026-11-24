Bibisara Asaubayeva viajó a Ginebra para apoyar a Javokhir Sindarov (foto)
La reconocida ajedrecista kazaja Bibisara Asaubayeva viajó a Ginebra, Suiza, para apoyar al gran maestro uzbeko Javokhir Sindarov, quien compite por el título del campeonato mundial de ajedrez.
Asaubayeva compartió con sus seguidores las fotos tomadas durante su viaje. Informó que sus primeros días en Ginebra han sido productivos, mencionando que visitó la sala de competición y participó en la conferencia de prensa y la ceremonia de apertura.
Asimismo, la ajedrecista bromeó sobre las habilidades como fotógrafo de su acompañante Muhiddin. Según ella, no es fácil enseñarle a tomar buenas fotos y su carrera como fotógrafo aún no es muy exitosa.
Javokhir Sindarov ¿Cuánto dinero en premios ganó en 2026?
Según datos de la World Chess al 19 de noviembre, Javokhir Sindarov ha ganado un total de 589 061 dólares en premios de torneos en 2026. Con este resultado, ocupa el tercer lugar mundial en ganancias por torneos entre los ajedrecistas.
En el ranking, el indio Rameshbabu Praggnanandhaa ocupa el primer lugar con 666 229 dólares, seguido por el estadounidense Fabiano Caruana con 664 326 dólares.
Comenzó el duelo por el campeonato mundial
El 24 de noviembre, Javokhir Sindarov inició en Ginebra el duelo por el campeonato mundial contra el actual campeón, el indio Gukesh Dommaraju.
El encuentro, programado hasta el 12 de diciembre, consta de 14 partidas clásicas. El jugador que alcance 7,5 puntos ganará el título de campeón mundial. Si no hay un ganador en el duelo principal, se llevará a cabo un desempate.
Cabe recordar que la bolsa de premios total del campeonato mundial es de 2,5 millones de dólares.
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