La reconocida ajedrecista kazaja Bibisara Asaubayeva viajó a Ginebra, Suiza, para apoyar al gran maestro uzbeko Javokhir Sindarov, quien compite por el título del campeonato mundial de ajedrez.

Asaubayeva compartió con sus seguidores las fotos tomadas durante su viaje. Informó que sus primeros días en Ginebra han sido productivos, mencionando que visitó la sala de competición y participó en la conferencia de prensa y la ceremonia de apertura.

Asimismo, la ajedrecista bromeó sobre las habilidades como fotógrafo de su acompañante Muhiddin. Según ella, no es fácil enseñarle a tomar buenas fotos y su carrera como fotógrafo aún no es muy exitosa.

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