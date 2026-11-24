Javohir Sindarov supera su primera prueba ante el campeón mundial
El uzbeko Javohir Sindarov ha superado su primera prueba en el histórico duelo por el título de campeón mundial de ajedrez. En la primera partida contra el actual campeón mundial indio, Gukesh Dommaraju, ambos jugadores firmaron tablas. El encuentro en Ginebra duró casi cuatro horas.
La primera partida duró casi cuatro horas
La primera partida del duelo por el título mundial, que comenzó en Ginebra, Suiza, inició a las 19:00 hora de Taskent. Sindarov y Gukesh lucharon por la victoria durante aproximadamente tres horas y 42 minutos.
Sin embargo, ninguno de los dos ajedrecistas pudo convertir su ventaja en un resultado decisivo. Al final, los rivales acordaron un empate y se repartieron los primeros puntos del duelo por el título mundial.
Este resultado aún no otorga una ventaja seria a ninguna de las partes. Quedan muchas partidas complejas por delante y el destino del título dependerá de la consistencia a lo largo de todo el encuentro.
Gukesh defiende su título de campeón
El indio Gukesh Dommaraju llega a este encuentro como el actual campeón mundial. Obtuvo el título más prestigioso del mundo del ajedrez tras derrotar al chino Ding Liren en el duelo por el campeonato mundial celebrado en Singapur en diciembre de 2024.
En aquella ocasión, Gukesh ganó la 14.ª y decisiva partida del duelo compuesto por 14 enfrentamientos. Se convirtió en campeón mundial al vencer a Ding Liren con un marcador de 7,5 a 6,5.
Ahora, el ajedrecista indio defiende su título por primera vez. Su oponente es uno de los talentosos representantes de la escuela de ajedrez uzbeka, Javohir Sindarov.
Un duelo por el título de 2,5 millones de dólares
La bolsa de premios del duelo por el título mundial en Ginebra asciende a 2,5 millones de dólares. La lucha por el campeonato consta de 14 partidas.
El empate en la primera partida permite a ambos ajedrecistas comenzar la lucha desde cero. Ahora, la atención se centra en las próximas partidas: la capacidad de Sindarov para aprovechar cada oportunidad y las decisiones que tome el campeón bajo presión podrían ser determinantes.
Para los aficionados al ajedrez en Uzbekistán, este duelo no es solo un gran evento deportivo, sino una de las pruebas más importantes en la historia del ajedrez del país. La lucha por el título mundial apenas comienza.
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