El uzbeko Javohir Sindarov ha superado su primera prueba en el histórico duelo por el título de campeón mundial de ajedrez. En la primera partida contra el actual campeón mundial indio, Gukesh Dommaraju, ambos jugadores firmaron tablas. El encuentro en Ginebra duró casi cuatro horas. La primera partida duró casi cuatro horas La primera partida del duelo por el título mundial, que comenzó en Ginebra, Suiza, inició a las 19:00 hora de Taskent. Sindarov y Gukesh lucharon por la victoria durante aproximadamente tres horas y 42 minutos. Sin embargo, ninguno de los dos ajedrecistas pudo convertir su ventaja en un resultado decisivo. Al final, los rivales acordaron un empate y se repartieron los primeros puntos del duelo por el título mundial.

Este resultado aún no otorga una ventaja seria a ninguna de las partes. Quedan muchas partidas complejas por delante y el destino del título dependerá de la consistencia a lo largo de todo el encuentro. Gukesh defiende su título de campeón El indio Gukesh Dommaraju llega a este encuentro como el actual campeón mundial. Obtuvo el título más prestigioso del mundo del ajedrez tras derrotar al chino Ding Liren en el duelo por el campeonato mundial celebrado en Singapur en diciembre de 2024. En aquella ocasión, Gukesh ganó la 14.ª y decisiva partida del duelo compuesto por 14 enfrentamientos. Se convirtió en campeón mundial al vencer a Ding Liren con un marcador de 7,5 a 6,5. Ahora, el ajedrecista indio defiende su título por primera vez. Su oponente es uno de los talentosos representantes de la escuela de ajedrez uzbeka, Javohir Sindarov.