La famosa ajedrecista kazaja Bibisara Asaubayeva compartió fotos de sus días en Ginebra. Ha venido para apoyar al gran maestro uzbeko Javohir Sindarov, quien luchará por el campeonato mundial. Entre sus notas personales, hay una confesión humorística: no logra que uno de sus acompañantes se convierta en un buen fotógrafo. Bibisara publica fotos desde Ginebra La líder de la selección femenina de Kazajistán, Bibisara Asaubayeva, contó en su canal de Telegram cómo están siendo sus primeros días en Ginebra. La ajedrecista no viajó a Suiza solo por turismo, sino para participar en un evento deportivo importante y apoyar a Javohir Sindarov. Compartió con sus seguidores imágenes de eventos oficiales, la sala del torneo y paseos por la ciudad. Según Asaubayeva, la agenda está muy apretada antes de uno de los enfrentamientos más importantes del ajedrez mundial.

«Los primeros días en Ginebra han sido muy productivos. Fuimos a la sala del torneo, asistimos a la conferencia de prensa y a la ceremonia de apertura. Me reuní con amigos», escribió. «Me cuesta que Muhiddin me tome fotos» Otro aspecto de la publicación de Asaubayeva que llamó la atención de los fans fue su confesión humorística. La ajedrecista criticó con humor las habilidades fotográficas de uno de sus acompañantes, Muhiddin. Según ella, el proceso de tomar fotos no está saliendo como esperaba. «Y, por supuesto, me cuesta que Muhiddin me tome fotos, su carrera como fotógrafo no está funcionando muy bien», bromeó Asaubayeva. De esta manera, el viaje a Ginebra, en vísperas de una gran lucha por el título mundial, queda en el recuerdo de los ajedrecistas no solo por los actos oficiales, sino también por los momentos sinceros entre amigos. ¿Qué importante duelo le espera a Javohir Sindarov? El duelo principal por el campeonato mundial de ajedrez se llevará a cabo en Ginebra del 24 de noviembre al 12 de diciembre. El gran maestro uzbeko Javohir Sindarov se enfrentará al actual campeón mundial, el indio Gukesh Dommaraju.