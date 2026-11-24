Hoy, 24 de noviembre, comienza uno de los eventos más importantes en la historia del ajedrez uzbeko. En Ginebra, Javokhir Sindarov inicia su duelo por el título mundial contra el actual campeón, el indio Gukesh Dommaraju. Nuestro compatriota jugará la primera partida con las piezas blancas, y los aficionados de todo el mundo esperan con ilusión una victoria histórica. El encuentro por el campeonato mundial entre ambos grandes maestros se llevará a cabo del 24 de noviembre al 12 de diciembre. Está previsto disputar 14 partidas clásicas. Si el marcador termina igualado tras las partidas principales, el ganador se decidirá en un desempate el 12 de diciembre. Sindarov jugará con blancas contra el campeón mundial La primera partida del duelo por el título mundial comienza hoy a las 19:00, hora de Taskent. Según el sorteo, Javokhir Sindarov dirigirá las piezas blancas en el primer encuentro.

De acuerdo con el reglamento, nuestro compatriota jugará con blancas en las partidas impares y con negras en las pares. Por tanto, es crucial para Sindarov tomar la iniciativa desde la primera partida y comenzar la competición con un buen resultado. Un duelo de 14 partidas por la corona mundial La competición consta de 14 partidas de ajedrez clásico. Cada victoria otorga un punto y cada empate medio punto. El primer jugador en alcanzar 7,5 puntos se convertirá en campeón mundial. Si el marcador es de 7-7 tras las 14 partidas, el 12 de diciembre se disputará un desempate. El ganador se determinará mediante partidas de ajedrez rápido y, si fuera necesario, partidas de blitz. Así, el duelo en Ginebra no será una competición de unos pocos días, sino una gran prueba donde cada decisión, cada movimiento y cada error pueden ser determinantes.