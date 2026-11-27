Javohir Sindarov y Gukesh Dommaraju firman tablas en la tercera partida
La tercera partida del intenso duelo por el título mundial de ajedrez en Ginebra, Suiza, también se desarrolló bajo una lucha feroz y equilibrada. 26 de noviembre en el encuentro disputado, el gran maestro uzbeko Javohir Sindarov frente al actual campeón del mundo, el indio Gukesh Dommaraju registró su tercer empate consecutivo.
Detalles de la tercera partida: Igualdad en el movimiento 60
Ventaja de las blancas y defensa: Sindarov, con las piezas blancas, intentó tomar la iniciativa durante la partida, pero el actual campeón se defendió con solidez.
Final de la partida: En el movimiento 60, ambas partes firmaron las tablas debido a la triple repetición de la posición en el tablero. Así, tras tres partidas, el marcador global es de 1,5:1,5 en el marcador (aunque el texto menciona técnicamente «después de dos partidas», el marcador global tras 3 empates es de 1,5:1,5).
Próxima partida y reglamento del torneo
La cuarta partida del match por el título comenzará el 28 de noviembre a las 19:00 hora de Taskent.
Indicadores
Detalles y condiciones
Marcador global actual
Javohir Sindarov 1,5 : 1,5 Gukesh Dommaraju (3 empates)
Hora de la 4ª partida
28 de noviembre, a las 19:00 (hora de Taskent)
Formato del match
Bajo control de tiempo clásico hasta 14 partidas
Condición de victoria
7,5 puntos para acumular (si el marcador queda 7:7, el ganador se decidirá en un desempate)
Bolsa de premios total
2,5 millones de dólares
Distribución de premios
Por cada victoria en clásica 200 mil dólares, el resto de la suma se reparte equitativamente
¿Quién cree que será el gran maestro que logre la primera victoria en este duelo por la corona mundial entre Javohir Sindarov y Gukesh Dommaraju?
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