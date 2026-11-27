La tercera partida del intenso duelo por el título mundial de ajedrez en Ginebra, Suiza, también se desarrolló bajo una lucha feroz y equilibrada. 26 de noviembre en el encuentro disputado, el gran maestro uzbeko Javohir Sindarov frente al actual campeón del mundo, el indio Gukesh Dommaraju registró su tercer empate consecutivo.

Detalles de la tercera partida: Igualdad en el movimiento 60

Ventaja de las blancas y defensa: Sindarov, con las piezas blancas, intentó tomar la iniciativa durante la partida, pero el actual campeón se defendió con solidez.

Final de la partida: En el movimiento 60, ambas partes firmaron las tablas debido a la triple repetición de la posición en el tablero. Así, tras tres partidas, el marcador global es de 1,5:1,5 en el marcador (aunque el texto menciona técnicamente «después de dos partidas», el marcador global tras 3 empates es de 1,5:1,5).

Próxima partida y reglamento del torneo