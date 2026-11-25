«Logré ejercer algo de presión e intenté capitalizar mi ventaja, pero Gukesh se defendió muy bien. Dada la situación, traté de mantener la presión, pero al final él encontró las mejores jugadas», dijo Sindarov.

El gran maestro uzbeko Javohir Sindarov destacó la sólida defensa de su oponente durante la primera partida del encuentro por el campeonato mundial de ajedrez contra el actual campeón Gukesh Dommaraju. Comentó que intentó presionar y aprovechar su ventaja, pero que Gukesh encontró las respuestas correctas para salir de una situación compleja. Los ajedrecistas hablaron sobre esto en la conferencia de prensa posterior a la primera partida.

Este duelo entre los jugadores es considerado el enfrentamiento entre los participantes más jóvenes en la historia del campeonato mundial. Ambos tienen 20 años y la atención sobre el torneo es muy alta. Sin embargo, Sindarov enfatizó que intenta que esto no afecte su enfoque en el juego.

«Sé que todo el mundo del ajedrez está observando este encuentro. Normalmente esto genera una presión enorme, pero trato de no pensar en ello. Solo intento acostumbrarme al ambiente de la sala de juego. Lo más importante es jugar un buen ajedrez», declaró Javohir.

El encuentro por el campeonato mundial se celebra en Ginebra, Suiza. La primera partida terminó en tablas y el marcador es actualmente de 0,5:0,5. Hoy, 25 de noviembre, a las 19:00 hora de Taskent, se llevará a cabo la segunda partida. Gukesh jugará con las piezas blancas.