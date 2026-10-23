Noche candente en el Campeonato Mundial de Boxeo: los representantes de Uzbekistán luchan por las medallas

El Campeonato Mundial de Boxeo Juvenil entra en su fase más intensa y competitiva. El programa incluye los próximos octavos y cuartos de final, y hoy, 6 miembros de la selección nacional de Uzbekistán subirán al ring para disputar combates decisivos por el título mundial.

Según la Federación de Boxeo de Uzbekistán, nuestros compatriotas se enfrentarán a lo largo del día a reconocidos púgiles del continente y del mundo, incluidos representantes de Rusia y Estados Unidos.

Calendario de combates de hoy y rivales de nuestros compatriotas

Los aficionados presenciarán los siguientes duelos durante la jornada:

-48 kg: Mukhtasar Aliyeva — Banuchichak Nasirli (Azerbaiyán) | Ring «B», 17:30

-57 kg: Robiya Ravshanova — Besma Bahri (Argelia) | Ring «A», 19:00

-70 kg: Maftuna Yangiyeva — Aleksandra Kosheleva (Rusia) | Ring «A», 22:15

-85 kg: Sardorbek Bakhromkhodjayev — Ioannis Poumpouridis (Grecia) | Ring «A», 22:45

-90 kg: Asadbek Sultanboyev — Temirsultan Temirsultanov (Rusia) | Ring «B», 23:15

+90 kg: Islam Salikhov — Stewart Reid (EE. UU.) | Ring «B», 23:45

Horario de inicio de los combates

Los encuentros se organizan en dos sesiones según la hora de Taskent:

Sesión diurna: Comienza a las 17:00 ;

Sesión nocturna: Continúa a las 21:00 .

Los combates de hoy de los miembros de la selección juvenil de Uzbekistán son fundamentales para definir el medallero y las posiciones de honor del torneo.