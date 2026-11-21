Ha ocurrido un acontecimiento importante que aumenta el prestigio del boxeo uzbeko en la escena internacional. El secretario general de la Federación de Boxeo de Uzbekistán, Mirshohid Tillaboyev, World Boxing ha sido elegido para el cargo de vicepresidente de la organización internacional. En esta elección participaron representantes de 95 federaciones nacionales, y el candidato uzbeko obtuvo una victoria contundente según los resultados de la votación.

Mirshohid Tillaboyev elegido vicepresidente de World Boxing

El congreso de la organización internacional de boxeo World Boxing se llevó a cabo en Panamá. Uno de los puntos clave de la agenda era la elección del vicepresidente de la organización.

El secretario general de la Federación de Boxeo de Uzbekistán, Mirshohid Tillaboyev, cuya candidatura fue propuesta para este puesto, superó a sus rivales con una gran ventaja durante el proceso de votación. En la elección participaron representantes de 95 federaciones nacionales de boxeo de todo el mundo.