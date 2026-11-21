Un representante de Uzbekistán se une a la dirección de World Boxing: Tillaboyev elegido vicepresidente
Ha ocurrido un acontecimiento importante que aumenta el prestigio del boxeo uzbeko en la escena internacional. El secretario general de la Federación de Boxeo de Uzbekistán, Mirshohid Tillaboyev, World Boxing ha sido elegido para el cargo de vicepresidente de la organización internacional. En esta elección participaron representantes de 95 federaciones nacionales, y el candidato uzbeko obtuvo una victoria contundente según los resultados de la votación.
Mirshohid Tillaboyev elegido vicepresidente de World Boxing
El congreso de la organización internacional de boxeo World Boxing se llevó a cabo en Panamá. Uno de los puntos clave de la agenda era la elección del vicepresidente de la organización.
El secretario general de la Federación de Boxeo de Uzbekistán, Mirshohid Tillaboyev, cuya candidatura fue propuesta para este puesto, superó a sus rivales con una gran ventaja durante el proceso de votación. En la elección participaron representantes de 95 federaciones nacionales de boxeo de todo el mundo.
Como resultado, el representante de Uzbekistán se integró en la dirección de la organización internacional de boxeo y fue elegido vicepresidente de World Boxing.
Un resultado internacional importante para el boxeo uzbeko
La elección de Mirshohid Tillaboyev para la dirección de World Boxing no solo es un reconocimiento a su trayectoria personal, sino también un evento que demuestra el fortalecimiento de la posición del boxeo uzbeko en el ámbito deportivo mundial.
La escuela de boxeo uzbeka ha logrado excelentes resultados durante años en los Juegos Olímpicos, campeonatos mundiales y asiáticos. La participación de los representantes del país en la dirección de organizaciones internacionales de boxeo puede ayudar a fortalecer el papel de Uzbekistán en la cooperación deportiva, la gestión y la toma de decisiones estratégicas.
La elección de Mirshohid Tillaboyev para este nuevo cargo es uno de los logros internacionales más importantes para el boxeo uzbeko y se considera un paso fundamental para aumentar el prestigio del país en el mundo del boxeo.
Sin anuncios con la suscripción
Zamin Premium — 4 900 UZS al mes
Comentarios0
…