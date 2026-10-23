Neftchi da un gran paso hacia el título tras vencer a Pakhtakor a domicilio

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Neftchi da un gran paso hacia el título tras vencer a Pakhtakor a domicilio

El choque central de la 25ª jornada de la Superliga de Uzbekistán —el histórico «El Clásico» del fútbol uzbeko— fue intenso, disputado y lleno de goles. En el duelo estelar disputado en la capital, el líder de la tabla, el equipo de Neftchi de Ferganá, regresó del campo del club Pakhtakor de Taskent con una victoria de remontada por 3:1.

La intensidad del juego, los penaltis y la expulsión en los últimos minutos dieron a este derbi un toque dramático.

Un gol rápido, pero la respuesta de los visitantes en la segunda parte

Aunque el encuentro comenzó con el dominio de los locales, la segunda mitad estuvo marcada por la superioridad total de los de Ferganá:

  • La ventaja de Pakhtakor: En el minuto 23, Dostonbek Hamdamov transformó un penalti para poner a los «Leones» por delante (1:0);

  • El empate de Perica: En el minuto 55, el experimentado delantero croata del Neftchi, Stipe Perica, restableció el equilibrio (1:1);

  • La remontada de Kouao: Once minutos después, en el minuto 66, Koffi Kouao marcó el segundo gol de los visitantes, dando la ventaja a su equipo (1:2);

  • El punto final de Iskanderov y la tarjeta roja: En el minuto 89, Jamshid Iskanderov anotó un penalti para establecer el marcador final (1:3). En esa misma acción, el defensa local Dilshod Abdullayev fue expulsado.

Clasificación: Los pupilos de Islombek Ismoilov al frente

Tras esta victoria, la ventaja del líder en la parte alta de la Superliga aumentó aún más:

  • Neftchi consolida su liderato: Al sumar 3 puntos vitales, los de Ferganá alcanzaron los 58 puntos y ampliaron su ventaja en el primer puesto;

  • Pakhtakor en la segunda posición: Los capitalinos se mantienen en el 2º lugar con 53 puntos, y se espera que la lucha por el título continúe hasta las últimas jornadas.

Ficha del partido:

Superliga. 25ª jornada

Pakhtakor — Neftchi 1:3

  • Goles: Dostonbek Hamdamov 23 (pen.) — Stipe Perica 55, Koffi Kouao 66, Jamshid Iskanderov 89 (pen.).

  • Pakhtakor: Vladimir Nazarov, Zaid Tahsin (Dilshod Abdullayev, 79), Dilshod Saitov, Ibrohim Ibragimov, Dostonbek Hamdamov (Oybek Bozorov, 75), Bashar Resan (Hojiakbar Alijonov, 75), Abdurauf Buriev, Sherzod Nasrullayev, Flamarion, Muhammadrasul Abdumajidov, Stefan Chinedu.

  • Neftchi: Botirali Ergashev, Bojan Ciger, Ikrom Aliboyev, Vladimir Jovovic (Ratino, 70), Jamshid Iskanderov, Nurmuhammad Abduganiyev (Abror Ismoilov, 46), Anvar Gofurov, Muhsin Ubaydullayev (Alisher Odilov, 46), Zoran Marusic (Stipe Perica, 31), Farrukh Sayfiyev, Koffi Kouao (Ibrohimhalil Yoldoshev, 70).

  • Expulsión: Dilshod Abdullayev 89.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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